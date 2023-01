Del mensaje de Sampaoli con Badé al revanchismo de Acuña

Primer triunfo sevillista en el Ramón Sánchez-Pizjuán en la presente Liga y éste llegó con muchos apuros, pero con una sensación de alivio tremenda para todos los seguidores nervionenses. Sampaoli dejó durante el partido un recado a la dirección deportiva con el precipitado debut de Badé en una situación de partido muy comprometida en ese momento.

Badé | Sampaoli dejó claro el mensaje, necesita futbolistas a la voz de ¡ya!

Apenas tres entrenamientos con la primera plantilla del Sevilla, ni un solo minuto jugado en Inglaterra durante su periplo en uno de los equipos, como el Nottingham, que coquetean con el descenso, sólo un partido jugado esta temporada con el Rennes, y Sampaoli demostró que necesita refuerzos en su plantilla al ponerlo a jugar en una situación comprometida. El argentino lo colocó en el centro de la defensa para adelantar a Fernando y el francés, sin acciones de relumbrón, sí demostró que sabe manejarse.

Acuña | El mejor ‘fichaje’ con diferencia en este Sevilla tan endeble

Es campeón del mundo y ha tenido minutos de calidad con Argentina por mucho que allí todo dependiera de Messi. Pero el futbolista que ha llegado al Sevilla después de Qatar no tiene nada que ver con el que se marchó por mucho que él alegue, en tono revanchista, que nadie salió a apoyarlo en esas circunstancias. Acuña tiene todo el derecho a sentirse dolido por ello, pero o en su país son magos sanando a los futbolistas o también en el Sevilla tienen derecho a quejarse.

Fernando | Que tenga que ser defensa es un lujo inaceptable

Esto no es una crítica directa a Sampaoli, ni muchísimo menos, porque el hombre demasiado hace para componer un once inicial medianamente competitivo, pero que el brasileño tenga que ejercer de defensa en un Sevilla tan limitadito parece realmente increíble. Por mucho que su estado físico aún no sea el ideal, cuando lo subieron al medio se notó.

Nianzou | Un central inmaduro es un peligro siempre

Probablemente será un buen central en el futuro, pero ahora mismo está más verde que una fruta inmadura. Falla hasta en conceptos básicos como dejar botar el balón delante de él sin tener en cuenta que éste le va a dificultar después el despeje. Así le dio una gran ocasión de gol a Borja Mayoral...