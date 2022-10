El mensaje de Sampaoli a Rafa Mir: "Mira al arco más que al juego"

Jorge Sampaoli no es hombre de andarse por las ramas y ha reconocido que el Sevilla necesita mejorar tanto en lo colectivo como en lo individual. Ha aprovechado una pregunta sobre Rafa Mir, que fue el máximo goleador de la pasada temporada y con él no juega, para dejar su idea. "Mira más al arco que al juego", dice del cartagenero, aunque lo acacha a "matices colectivos" que debe revisar y mejorar.

El argentino, que anunció otra indisposición de Fernando, aprovechó una pregunta sobre Rafa Mir, que ha expresado sus ganas de "volver a ser el máximo goleador del equiop", para enviar mensajes a todos, empezando por el murciano. "Todas las formas que uno pone como ejemplo del pasado para reencontrarse en el presente o el futuro son posibles. Habrá que ver los matices colectivos para que un jugador como Rafa Mir, que mira más el arco que al juego, considere tener comunicación con sus compañeros. Cuando tiene la oportunidad es concreto y definidor, pero hay que encontrar sociedades para que eso que es tan importante, suceda".

Eso sí, de sus palabras sobre la necesidad de mirar al arco y la obsesión de Rafa Mir se puede colegir que quizá pruebe con él titular mañana. ¿Habrá cambios, un 9 específico como el murciano? "Puede ser una opción porque necesitamos gente fresca con obsesión por el arco rival. Tratamos que en cada partido juegue el que mejor esté y dé el 100%".

Eso por un lado, por otro, que "hay que seguir corrigiendo cosas para generar una mayor solidez ofensiva y defensiva. "Hay que darle prioridad a nuestra faceta y no al rival. Ellos son un equipo muy agresivo y veloz en transiciones, tienen gente muy decidida y va a ser complejo si no lo jugamos bien. Nuestra prioridad es jugar mejor que el rival, más allá de de un conocimiento del rival lo importante es mejorar nuestra faceta, que a día de hoy no lo hemos logrado", dijo sobre el Sevilla-Valencia.

Pero Sampaoli sabe que todo empieza por el propio futbolista. "Son situaciones que tienen que ver con mejorar individualmente las capacidades para aportar al equipo y también evolucionar colectivamente en ventajas posicionales, dinámicas, para que si no se da esa característica individual, se mejore colectivamente. Tratamos de que vayan potenciándose de acuerdo al juego y a lo global. Si aparecen jugadores definitivos será más fácil ascender en la tabla, si no, estaremos estancados en un lugar sin crecimiento. Puede ser un cambio individual, pero es mejor hacerlo colectivamente".

Y si ve problemas colectivos e individuales, también los ve de su gestión del colectivo, que en Mallorca apenas tiró tres veces fuera al margen del golazo de Gudelj. "El primer paso es que tenemos muchos jugadores lejos del arco rival. Bajan mucho y quedan lejos del área rival. No hay amenazas, situaciones y se hace complejo. El mejor volumen de ataque lo tuvimos en los primeros 25 minutos ante el Athletic, en varios momentos y en transiciones en Alemania, y no sucedió el sábado".

"Hay muchos partidos seguidos, un desgaste y viajes y jugamos contra equipos que juegan una vez a la semana -continuó el argentino-. No es una excusa, pero si no hay un funcionamiento ofensivo que permita incomodar al rival no lo van a hacer".

Por último, fue preguntado por el mercado y las necesidades del Sevilla: "Son tantos los partidos, que a partir de los dos próximos habrá algún análisis más concreto. Hay jugadores que están aquí por una determinada razón y un entrenador que se tiene que ajustar a los jugadores que están. Veremos si tenemos que seguir adaptándonos nosotros o si pueden venir jugadores que mejoren la capacidad del entrenador".