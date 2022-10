El ‘mosqueo’ de los delanteros del Sevilla

“Causar desconfianza o enojo a alguien”, es la primera acepción que ofrece la Real Academia de la Lengua (RAE) en la entrada de “mosquear”, de la que “mosqueo” es su acción o efecto. “Sentir recelo o enojarse” aparece como la cuarta.

Y algo así es lo que deben sentir actualmente los delanteros del Sevilla, un equipo que sorprendió en la confección de su plantilla al unir a tres referencias, nada menos que tres, con muy pocos matices diferenciales entre el juego de todos ellos. Quizá En-Nesyri más capacitado para el desmarque al espacio y más dinámico en la presión al rival.

Y sorprendía porque, mientras en otras posiciones había carencias, no se llegaba a entender que hubiera tres arietes para un modelo, el de Lopetegui, en el que se alinea un solo punta en su habitual y casi innegociable 4-3-3 con extremos hacia dentro. Por ello, una de sus mayores criticas fue la que tuvo que asumir tras el parido ante el Manchester City, en la que Isco hizo de falso nueve dejando a En-Nesyri, Dolberg y Rafa Mir en el banquillo. No obstante, no era algo nuevo en las opciones del vasco, que si con la selección ya lo había hecho -precisamente en el mejor partido según todos los analistas, el España-Italia (3-0) en el Bernabéu que selló el pase al Mundial de Rusia-, también con el Sevilla lo había intentado un par de veces con el Papu Gómez, como en una de las visita al Real Madrid.

Pero no se repitió con Lopetegui más de un partido de forma consecutiva, teniendo además dos puntas referencias y no tres como ahora. Lo que ‘mosquea’ ahora a los delanteros del Sevilla y lo que temen es que con Sampaoli se convierta en una norma, ya que el argentino ha repetido esta figura en Dortmund y en Palma de Mallorca con sólo tres días entre un partido y otro.

El escaso bagaje ofensivo con Lamela de falso nueve en Son Moix, donde el Sevilla lo grave no fue que casi no tirara a puerta sino que no pisara el área rival, pone el acento el rol de los delanteros del Sevilla y hace que éstos pongan las orejas tiesas ante lo que pueda venir en el futuro. Rafa Mir está inédito con Sampaoli y ya empiezan a surgir rumores sobre una más que probable salida en enero. El murciano, de hecho, ya ha hecho algún comentario en redes sociales referente a su deseo de “volver a ser el máximo goleador del Sevilla”. Bueno está recordado, debió pensar.

Y si Rafa Mir aún no sabe lo que es jugar con el de Casilda, En-Nesyri y Dolberg tampoco pueden tirar cohetes. El de Fez jugó apenas 5 minutos en Mallorca y algo más en Dortmund y con Dolberg, la apuesta de Monchi en una cesión con opción de compra del Niza, Sampaoli comenzó recordando que le causó muchos problemas en algún partido en Francia y poniéndolo de titular en su debut ante el Athletic, pero luego lo sustituyó y nada más se supo.

Un punta con más movilidad

Ya avisamos en el informe del modelo de Sampaoli por lo hecho en su anterior equipo, el Marsella, que es un técnico que prefiere un delantero que cambie constantemente los espacios a un nueve referencia. Siempre fue más o menos así. En el Sevilla en su anterior etapa le sacó un gran partido a Ben Yedder y pidió a Vietto (de los mejores en su momento en abrir huecos yendo y viniendo) y descubrió todo lo que le podía dar apareciendo desde atrás Pablo Sarabia.

En el Marsella, si bien tenía un punta con presencia como el polaco Milik, Sampaoli le pedía constantes movimientos de arrastre fuera del área, además de usar muchos partidos una opción mucho más móvil, con velocidad y remate como Bakambu. Y, las cosas del fútbol, qué hubiera pasado ahora con Munir en la plantilla.

Para el futuro más inmediato, si esto sigue el rumbo marcado en los dos partidos más recientes, no tiene ningún sentido tener tres delanteros poste en la plantilla, por lo que es normal que uno de ellos salga o bien para que se apueste por un refuerzo con músculo y llegada en el centro del campo, o bien para otro tipo de delantero, empezando a sonar en los foros el nombre de otro argentino, Chimy Ávila.

Ya lo ha avisado el propio Sampaoli en Palma cuando se le ha preguntado por el falso nueve. “No es tan importante la referencia como la presencia que tengamos con los jugadores de segunda línea”. Normal que haya “mosqueo”.