El mensaje indirecto de Monchi a Del Nido: "Lo mejor está aún por llegar"

El asunto de la Junta de Accionistas Extraordinaria pedida por José María del Nido salió a la palestra en la presentación de Rakitic. José Castro se dirigió directamente al ex presidente para pedirle que recapacitara con una pregunta retórica. "¿Qué hemos hecho mal, entrar en Champions, ganar la Europa League?". Pero Monchi usó un discurso indirecto y elegante, sin mencionar a Del Nido pero usando una frase suya: "Lo mejor aún está por llegar".

El director deportivo del Sevilla ensalzó la labor de Castro y de los vicepresidentes al hablar de la negociación por Rakitic. Y destacó la gran gestión de todo el club en un año tan difícil, al ser preguntado por el intento de sorpasso de Del Nido. "Voy a repetir lo que dije en la Junta de Accionistas de 2019. Yo creo al cien por cien en las familias sevillistas que en los últimos 20 años han sabido llevar al Sevilla Fútbol Club al sitio donde hoy estamos. Sin su ayuda nada de lo que hemos vivido habría sido posible. Y sólo deseo que sigan unidas, para que sigamos aspirando a vivir noches como las de Eindhoven, Glasgow, Turín, Varsovia, Basilea, Mónaco, Madrid... y posiblemente la mejor noche desde que soy sevillista, que es la de Colonia. Con ese caldo de cultivo, con el entrenador y el grupo humano que tenemos, con la mejor afición del mundo y con el magnífico trabajo de todos los empleados sigo pensando que lo mejor está aún por llegar".

Además, volvió a incidir en la gestión "de todo el club" al ser preguntado si era la temporada de la que estaba más orgulloso. "No me acuerdo cómo estaba de orgulloso en años atrás, éste ha sido muy complicado y difícil. Este año, el escudo nos ha unido a todos. Nos quedamos ahora con Colonia, pero hubo un camino muy complicado y gestiones nuevas, lejos de lo que se estudia cuando se prepara uno para ser director deportivo. No sé si del año que me siento más orgulloso, pero sí del grupo, desde el presidente hasta el último empleado del club", remató.

Además, recordó la filosofía del Sevilla: "Este club ha crecido siempre bajo dos columnas o pilares fundamentales, la exigencia y la humildad. No vamos a perder ninguno de esos dos pilares, no vamos a vender situaciones que no son reales. Que queremos seguir creciendo, es evidente. Que lo vamos a conseguir, también lo creo. El tiempo lo dirá. Se han conseguido logros que nadie imaginaba y lo que venga por delante, ya se verá. No vamos a escatimar esfuerzos, pero los pasos hay que darlos de uno en uno para no caerte. No podemos perder nuestras dos grandes virtudes"".