Mensaje optimista de Azpilicueta tras su debut con el Sevilla

César Azpilicueta fue uno de los tres fichajes de este verano que debutaron con el Sevilla en el partido contra el Elche (2-2). Los otros dos fueron Mendy, también titular, y Alexis Sánchez como suplente. El navarro fue alineado de partida en una defensa de tres actuando como central diestro junto a Nianzou y Marcao. Y aunque no pudo saborear el triunfo ha enviado un mensaje optimista a través de su cuenta en la red X.

Una de las virtudes del veterano defensor navarro es su polivalencia y Matías Almeyda tiró de ella en la primera oportunidad que ha tenido ya que llegó al final del mercado con las tres primeras jornadas disputadas. En éstas, el técnico argentino usó generalmente una defensa de cuatro. Pero ya con Azpilicueta disponible hizo una variación que calificó de puntual por las características del rival y los fallos del sistema defensivo que observó en esos encuentros previos.

Azpilicueta no tuvo un estreno feliz. O no plenamente feliz. El empate final de un Sevilla que incluso mereció más, sobre todo teniendo en cuenta que pudo marcar el 3-2 si el árbitro no hubiese pitado una falta previa de Isaac que no parece existir, dejó al menos la sensación de que el equipo tiene alma. Y el navarro ve claro que hay una base sobre la que crecer.

Así lo expresó en las redes sociales. "Una pena no celebrar mi debut con el Sevilla con tres puntos. El equipo compitió bien y seguro que seguirá creciendo. ¡Gracias por el apoyo, fue una gran alegría disfrutar como local del Sánchez-Pizjuán", escribió con varias fotos de su primer encuentro con la camiseta del Sevilla.

El navarro no tuvo fortuna en la jugada del 1-1. Martim Neto intentó hacerle una rabona que le dio en los pies al navarro y el balón le cayó de nuevo al portugués sobre la línea de fondo, desde donde realizó el pase de la muerte a André Silva, libre de marca en un error defensivo colectivo. Pero ayudó a dar consistencia al experimental 3-5-2. Quizá sea esta una de las bases sobre las que crecer como anuncia Azpilicueta.