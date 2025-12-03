Movimientos de Cordón ante la Copa de África

Todo va a depender de las salidas, porque el límite salarial, aunque dejó un pequeño margen al Sevilla tras el cierre de las operaciones estivales, sigue siendo muy escaso. Pero Antonio Cordón va a intentar dar a Matías Almeyda a algún jugador que palie la presencia del delantero ahora titular, Akor Adams, en la Copa de África. Eric Chelle ofreció ayer la preconvocatoria de seleccionables para el torneo y como era de esperar están el delantero sevillista y su compañero Ejuke.

La prioridad, como dejó dicho Almeyda, es un delantero que cubra la baja entre diciembre y enero de Akor Adams, que está llamado a la titularidad en Mestalla de nuevo por la roja a Isaac en el derbi. Y según avanzó Canal Sur Radio, José Ignacio Navarro, edecán de Cordón en la gestión deportiva, ha estado siguiendo en directo a dos futbolistas del Partizan de Belgrado: el delantero de 20 años Jovan Milosevic y el central de 18 años Nikola Simic.

Se trata de un seguimiento específico que va más allá de la monitorización de futbolistas habitual en la dirección deportiva del Sevilla. Son futbolistas jóvenes de bajo coste que podrían llegar incluso con ficha del filial por su edad, al ser ambos sub 23, aunque tengan consideración de futbolistas del primer equipo.

Pese a que el rendimiento de Akor Adams está muy en entredicho, su baja es segura ya para el último partido del año en el Bernabéu, el 20 de diciembre, víspera del inicio del torneo africano, que dura hasta el 18 de enero de 2026.