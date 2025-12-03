El Sevilla, en manos del Comité de Disciplina por el derbi

La pregunta es qué sector de la grada se cerrará y para qué partido. Pero que habrá cierre de parte de Gol Norte parece inevitable a la vista de los hechos, ya con el reposo del tiempo, y de los distintos informes, tanto del árbitro José Luis Montero Munuera como del delegado de LaLiga que presenció in situ el Sevilla-Betis. La aplicación de este nuevo protocolo que era desconocido para los profesionales, empezando por los entrenadores Matías Almeyda y Manuel Pellegrini, que se extrañaron de la suspensión en el minuto 87, puede resultar ejemplar. Sobre todo teniendo en cuenta que se produjo la suspensión temporal del partido ante la reiteración del lanzamiento de objetos pese a la advertencia del árbitro.

La Real Federación Española de Fútbol, a través del Comité de Disciplina que preside María Josefa García Cirac, tiene la palabra. Hay un expediente abierto y eso conlleva un proceso en el que se admitirán las alegaciones del Sevilla, que podrá recurrir al Comité de Apelación, aún dependiente de la RFEF, y posteriormente al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), ya dependiente del Gobierno a través del Consejo Superior de Deportes (CSD). Pero los hechos son incontestables y las palabras de advertencia de Munuera Montero, que la RFEF publicó a través de un vídeo, son muy claras. Pagarán justos por pecadores de nuevo.

Es muy de agradecer esta iniciativa de la RFEF de dar luz y taquígrafos al arbitraje desde dentro, una práctica importada de otras disciplinas como el baloncesto español, sin ir más lejos. Tras advertir una primera vez el árbitro de que cesaran los lanzamientos en el minuto 79, instando al delegado de campo a que avisara de ello por megafonía, estos se reprodujeron en el minuto 87. Y ahí suspendió el partido de forma temporal, por unos 15 minutos.

Ante la protesta de Pellegrini, Munuera fue muy ilustrativo. “Manuel, cuando la policía nos garantice la seguridad seguimos. ¿Sabes qué pasa? Que luego tiran un mechero, le hacen sangre a alguien y tenemos que parar. Vamos a prevenirlo. Si le dan en la cabeza a un jugador luego nos lamentamos”, le dijo. No le faltaba razón al jiennense, que rompió el veto de la territorialidad en el derbi.

El informe de LaLiga recoge los insultos que se dedicaron ambas aficiones, los sectores más radicales de Gol Norte y la zona acotada para los visitantes en Gol Sur, y ahí puede haber multa para ambos clubes. Es especialmente duro el “Bartra, muérete” con el que respondieron los Biris a un gesto hacia la grada del central del Betis celebrando una acción defensiva. Esto propició la primera tanda de lanzamientos. Luego se repitió en el 87 con otro gesto similar de Natan tras cortar un centro de Juanlu. Pero esto no será tenido en cuenta por el Comité de Disciplina, que, a tenor de lo registrado en el acta, las pruebas videográficas y el informe del llamado director de partido de LaLiga, tendrá material suficiente para cerrar al menos los sectores N11, N12, N20, N21 y N22 de Gol Norte, que son los más señalados por los insultos en tres momentos puntuales.

El informe de LaLiga también es muy prolijo con todas las medidas de seguridad y prevención realizadas por el Sevilla desde días antes del partido. Hasta 17 epígrafes recogen dichas medidas, que fueron en resumen mensajes para la deportividad en sus redes sociales, en el estadio, en los videomarcadores con el lema “Vive el derbi con pasión y respeto”; seguridad privada en las zonas conflictivas y vallado de la zona visitante; llamadas desde megafonía para la concordia; y cartelería variada con los lemas de LaLiga contra el odio, la xenofobia y el amaño de partidos. Este pliego de descargos es habitual en los informes de la patronal. Algo paliará la sanción así como el comunicado del Sevilla denunciando los hechos y prestando su colaboración a la Policía Nacional para identificar a los infractores. Resta por saber en qué queda la sanción.