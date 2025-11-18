El Mundial, otro calibrador del empobrecimiento de la plantilla

El consejo de administración en su agonía lleva hasta cuatro mercados vendiendo como un éxito en la gestión la reducción del coste de la plantilla cuando es lo contrario lo que marca el espíritu de la competitividad en el fútbol. Todos buscan mejorar y en el Sevilla para los dos directores deportivos que han sucedido a Monchi –Víctor Orta y Antonio Cordón–, la primera función en el orden de prioridades marcada por el club ha sido la desinversión en futbolistas. De reforzar el equipo, como se dice vulgarmente en la calle, “ya si eso...”.

Sin ir más lejos, el pasado viernes sacaba pecho con la reducción del coste de la plantilla en dos años de 178 millones de euros a 85 el mismo día que se conocía que el ejercicio 2024-25 arrojó pérdidas por quinto año consecutivo y de 54 millones de euros. El resultado es un empobrecimiento galopante del equipo, con infinitamente menor potencial deportivo y, como consecuencia de ello, menor revalorización de sus activos deportivos en el mercado.

Y otro calibrador de ello, aparte de la clasificación y los apuros para cumplir los objetivos, está en la representación en el próximo Mundial. Mientras que a la última fase final, Qatar 2020, acudieron hasta diez sevillistas, el Mundial con más representación de la historia del club, en 2026 ahora mismo sólo tiene asegurada su presencia un jugador nervionense que además no es titular y que, por ello, probablemente forzará su salida para no perderse la cita. Se trata del noruego Örjan Nyland. Sin embargo, sí tienen opciones de estar en la cita de Estados Unidos, Canadá y México Djibril Sow y Rubén Vargas. Suiza tiene el pase casi en la mano, pues sólo lo perdería cayendo ante Kosovo por siete goles. Pero ya está...

El resto de internacionales sevillistas ya están descartados para el Mundial al haber caído sus selecciones. Este fin de semana dijeron adiós a sus opciones de pillar la repesca Nigeria y Serbia, con lo que Akor Adams, Chidera Ejuke y Nemanja Gudelj ya es seguro que no van a estar en el Mundial. Chile ya hace tiempo que quedó eliminada y Grecia dijo adiós en el parón de septiembre, por lo que ni Suazo ni Vlachodimos estarán en la cita.

Habrá que ver, de aquí al verano (el Mundial es del 11 de junio al 19 de julio), si Nyland y Vargas están en la plantilla, pues uno por una cosa y otro por otra nadie puede garantizar que formen parte de la nómina sevillista entonces. Por lo tanto, la representación sevillista en el Mundial puede ceñirse a la mínima expresión. No se espera tampoco que Cordón vaya a traer en enero a un jugador con opciones de estar en la cita de EEUU, Canadá y México. Sin duda, el de 2026 será uno de los Mundiales con menos presencia de jugadores del Sevilla, que desde Brasil 2014 siempre ha tenido al menos cuatro.

Las sensaciones contrastan con el último Mundial de Qatar, en noviembre de 2022, en el que el Sevilla tuvo hasta diez jugadores, y entre ellos, tres campeones: Acuña, Papu Gómez y Montiel, que marcó además el penalti que dio el título a Argentina. Los serbios Gudelj y Dmitrovic, los daneses Delaney y Dolberg, los marroquíes Bono y En-Nesyri (semifinalistas y revelación) y el brasileño Telles. Y todo teniendo en cuenta que en la plantilla se encontraba entonces un tal Jesús Navas, que ya había sido campeón del mundo, no contaba para Luis Enrique pero después volvería a la selección con De la Fuente para ganar una Eurocopa más y una Nations League. Y no queda ahí la cosa, esos diez mundialistas pudieron ser más, puesto que Munir, Ocampos y Tecatito Corona finalmente se cayeron, el mexicano tras no llegar a tiempo por la grave lesión que sufrió en agosto.

El Sevilla siempre fue un club muy presente en los Mundiales. Cómo olvidar cuando incluso Bertoni fue campeón en Argentina 78 ya siendo futbolista nervionense, pues acababa de fichar y podría equipararse a Jesús Navas (Sudáfrica 2010) y Nzonzi (Rusia 2018). Desde 1998 no se disputa un Mundial con sólo un jugador del Sevilla (Brasil 1950, Alemania 1974, México 1986, Estados Unidos 1994 y Francia 1998). Dos hubo en Italia 1934, Corea y Japón 2002 y Alemania 2006, cuatro en Brasil 2014, cinco en Italia y Sudáfrica 2010, y diez (el récord hasta ahora) en Qatar 2022.

Lo de ahora, cuando además las selecciones participantes han pasado de 32 a 48, es una muestra más de cómo este consejo ha dilapidado un patrimonio deportivo que no tuvo parangón en la historia. Sin olvidar la posible revalorización de futbolistas en los mercados y el dinero que la FIFA aporta a los clubes que ceden a sus jugadores a sus selecciones (contabilizado por días y avances en el cuadro competitivo).