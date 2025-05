Del Nido Benavente vuelve a proponer cambios en el Sevilla FC: "Hay que crear un Consejo de Administración nuevo"

La crisis institucional y deportiva sigue sumiendo al Sevilla Fútbol Club en un pozo del que no parece ser capaz de salir. A las puertas de una última jornada liguera en la que los hispalenses no se juegan nada, el mercado de verano se cierne peligrosamente con la duda de si Víctor Orta será el encargado de encabezar la dirección deportiva de la entidad nervionense. Los que no parecen dispuestos a moverse de sus sillones son los miembros de un Consejo de Administración que llevan varias semanas malviviendo y sufriendo el acoso de una afición que no cesará hasta que dejen sus cargos.

José María del Nido Benavente sigue siendo una de las voces más críticas contra la directiva actual. Pese a que la hinchada también mostró su descontento con el máximo accionista del combinado blanquirrojo, el que fuera presidente ha vuelto a intentar tender puentes entre los consejeros y su candidatura. Buscando que "TODOS los accionistas del Sevilla FC" tengan "altura de miras" para anteponer "los intereses de la entidad a los nuestros propios", el abogado propone trabajar de forma conjunta en "la elaboración de un acuerdo de todos los accionistas que se quieran adherir sin importar el número de acciones que tengan en donde no solo estén protegidos los intereses de los accionistas sino también, y especialmente y de forma esencial, los del propio Sevilla FC".

Asegurando que el club "no soportará una temporada más con esta guerra social, sumido en protestas masivas y en el que no hay un solo sevillista que confíe en los actuales gestores", Del Nido Benavente considera que se debe crear "un Consejo de Administración nuevo, de consenso entre las partes y es por eso por lo que tiendo la mano a todos los accionistas para negociarlo", por lo que invita "a las familias Carrión, Alés, Guijarro, Castro y a cualquier accionista que quiera sumarse a mi propuesta a iniciar un diálogo necesario para salvar al Sevilla FC".

Lee a continuación el comunicado completo

"PACTO POR LA VIABILIDAD DEL SEVILLA FÚTBOL CLUB

A falta de jugar un intrascendente partido en Villarreal para terminar la temporada y, habiendo cumplido el nuevo objetivo de la permanencia, es el momento de que TODOS los accionistas del Sevilla Fútbol Club tengamos altura de miras y antepongamos los intereses de la entidad a los nuestros propios.

Mi propuesta como máximo accionista del Sevilla FC es trabajar en la elaboración de un acuerdo de todos los accionistas que se quieran adherir sin importar el número de acciones que tengan en donde no solo estén protegidos los intereses de los accionistas sino también, y especialmente y de forma esencial, los del propio Sevilla FC.

No podemos seguir así más tiempo. Nuestro Sevilla FC no soportará una temporada más con esta guerra social, sumido en protestas masivas y en el que no hay un solo sevillista que confíe en los actuales gestores. Hay que trabajar por crear un Consejo de Administración nuevo, de consenso entre las partes y es por eso por lo que tiendo la mano a todos los accionistas para negociarlo.

Invito de nuevo a las familias Carrión, Alés, Guijarro, Castro y a cualquier accionista que quiera sumarse a mi propuesta a iniciar un diálogo necesario para salvar al Sevilla FC.

¡Viva el Sevilla FC!".