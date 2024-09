Del Nido Carrasco explica la situación del Sevilla en la reunión con las peñas

El presidente el Sevilla, José María del Nido Carrasco, ha recibido a 77 miembros representantes de otras tantas peñas sevillistas en la ciudad deportiva este jueves. El clima de tensión y la movilización anunciada para este sábado, antes del Sevilla-Getafe fueron el prólogo de esta reunión que prometió el dirigente al presidente de la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando, Carlos Jiménez, quien asimismo anunció que se uniría a la manifestación contra la directiva.

"Salimos contentos porque los peñistas le han mostrado el sentir al presidente del Sevilla, la preocupación y el desencanto que tenemos con la situación actual", dijo Carlos Jiménez a la salida de la charla.

La reunión, de más de dos horas, tuvo lugar en el salón comedor del nuevo edificio para el primer equipo, unas instalaciones que fueron enseñadas al detalle a los peñistas, quienes le hicieron todo tipo de preguntas a Del Nido Carrasco. Y le pidieron que se cambie la gestión del club.

El dirigente pidió paciencia y confianza para un "proyecto de futuro", explicó la situación del club, aseguró que el Sevilla no está en quiebra y tiene solvencia sobre el crédito solicitado de 108 millones de euros y también explicó detalles del abrupto desplome del límite salarial, además de otros detalles concretos como las condiciones de salida de Acuña u Ocampos. Un mensaje que no termina de convencer y que a muchos no convence en absoluto, aunque al menos los peñistas agradecieron que el presidente diera la cara.

Otro tema candente fue el accionarial, con una Junta Extraordinaria solicitada por José María del Nido y los americanos, y el pacto de gobernabilidad que está en entredicho, así como la legitimidad del actual consejo.

También fue inquirido sobre la solvencia de la que presume, asegurando que el Sevilla tiene "128,7 millones de euros en el banco". Y por los sueldos de los consejeros. "Desde el 1 de enero -día en que tomó la presidencia- sólo cobran los consejeros con cargos ejecutivos", dijo, en referencia a los consejeros delegados como él mismo o José Castro. Unos sueldos que tendrán que "reajustarse y bajarse con la reducción del presupuesto". Algo obligado por los Estatutos de la Sociedad, que prescribe, de forma controvertida, que el consejo cobre el 1% de los ingresos.

El ambiente fue mucho menos crispado de lo que podría esperarse, aunque la inquietud del sevillismo es tremenda, como dejaron testimoniado algunos peñistas a la salida del mismo a este Diario.