Del Nido confirma su sanción: “Acabaremos echando a los okupas”

Ya es oficial. José María del Nido Benavente ha sido sancionado con no poder ir al Ramón Sánchez-Pizjuán a ver al Sevilla durante los próximos 20 partidos como local. Así lo ha comunicado el propio expresidente del club a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales a través de un extenso comunicado en el que ha señalado al actual consejo de administración, calificándolo de “consejo de recaudación”, y, especialmente, a su hijo, José María del Nido Carrasco, lanzándole un mensaje personal públicamente que tensa aún más la relación familiar. Todo ello, en vísperas de una nueva Junta General de Accionistas Ordinaria y, a la vez, Extraordinaria, que se celebrará en tan sólo unos días y podría ser determinante para el futuro del Sevilla, el próximo día 10 de enero.

El incidente de la sanción de José María del Nido Benavente

La sanción que ha recibido José María del Nido Benavente procede del pasado derbi sevillano en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Durante el encuentro que enfrentaba a Betis y Sevilla, el máximo accionista de la entidad, como avanzó la Cadena Cope, se dirigió de forma vehemente hacia uno de los abogados del club, Lucas Fernández de Bobadilla, agarró de brazo y le amenazó con partirle los dientes. Algo que, públicamente, Del Nido negó. No obstante, el expresidente fue denunciado a la Policía por el propio abogado. Los cuerpos de seguridad tuvieron acceso a las cámaras de seguridad de los palcos VIP del Sánchez-Pizjuán que acabaron con la respectiva denuncia, apertura de expediente disciplinario y la respectiva sanción por parte del Sevilla.

El retraso de la sanción de Del Nido y la posible fecha de su regreso

La sanción que iba a recibir Del Nido Benavente se iba a ejecutar tras el encuentro entre el Sevilla y el Rayo Vallecano. Pero desde el club optaron por no empañar las despedidas de Jesús Navas, tanto de su último partido oficial en el Sánchez-Pizjuán como el día su despedida del pasado 30 de diciembre -donde estuvo invitado el expresidente-, con este incidente. Es por ello que el primer encuentro al que no podrá asistir el máximo accionista del Sevilla será el próximo 11 de enero de 2025 frente al Valencia. Como ha confirmado el propio José María del Nido, son 20 encuentros de sanción en casa, por lo que se perderá el resto de la temporada 2024-25. De este curso faltan 10 partidos de LaLiga en el estadio del Sevilla, pero si el club hispalense jugase encuentros de Copa del Rey en Nervión se acortaría el plazo de su regreso. Dependiendo de las fechas y el calendario podría volver a entrar a finales de 2025 o, sino, ya en 2026.

El comunicado de José María del Nido Benavente

José María del Nido Benavente todo ello lo comunicó a través de sus redes sociales donde señaló directamente al consejo de administración y a su hijo, Del Nido Carrasco, presidente del Sevilla. Aseguró que acabaría echando a los “okupas”, como él se refiere a los actuales dirigentes del club: “El Consejo de Recaudación, queriendo tapar la unánime pitada de todo el sevillismo ayer, me acaba de notificar que me prohíben el acceso al estadio para los próximos 20 partidos que el Sevilla FC dispute como local. Por si había alguna duda de que son okupas, ya ni dejan entrar en su casa al socio número 73 del club, después de una vida sirviendo a la entidad En vez de solucionar los problemas del Sevilla FC en el campo, pierden el tiempo fabricando cortinas de humo para tapar su incompetencia. Pero no se engañen, la casa no es suya. Es de todos los sevillistas y juntos acabaremos echándolos. Nadie los quiere. Ayer, el okupa pudo sentirlo en primera persona. Los abucheos del sevillismo, le impidieron incluso leer el discurso que llevaba preparado. ¿Acaso no le da vergüenza? Cría cuervos… Lucharemos en la justicia ordinaria, si el juez no los echa antes. Feliz Navidad y año nuevo, hijo. Espero que no se te olvide que si hoy estás aquí, es porque yo te di la mano cuando más lo necesitaste… Y recuerda bien… “En el cielo, directamente después de Dios, viene un padre”, cerró el expresidente del Sevilla citando a Amadeus Mozart.