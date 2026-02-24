Nolito recuerda su paso por el Sevilla: de no contar para Lopetegui a ser “el mejor”

Manuel Agudo Durán, más conocido como Nolito, ya retirado desde hace unos años estuvo jugando en el Sevilla durante tres temporadas. En Nervión llegó a disputar 79 encuentros, en el que anotó 14 goles y dio 12 asistencias.

Sobre su pasó por el conjunto nervionense habló en El After de Post United en el que comentó que su llegada al Sevilla en el verano de 2017 fue clave Berizzo, que ya lo conocía de su paso por el Celta de Vigo y quién le llamó para un equipo "que jugó en Champions". Llegó del Manchester City justamente en un verano en el que también volvió Jesús Navas: "Me tenía loco en Manchester imagínate en Sevilla".

Explicó el futbolista natural de Sanlucar de Barrameda, que el primer año fue "complicado y no fue nada fácil", debido a los cambios en el banquillo, ya que esa temporada el equipo llegó a tener hasta tres entrenador. "Sevilla es una plaza difícil de torear, pero al final intenté disfrutar y me hubiera gustado jugar mucho más, pero disfruté muchos momentos. Es una alegría jugar en ese campo, aprieta mucho la gente y estuve tres años magníficos en Sevilla", comentó sobre su etapa en Nervión.

También habló sobre esa victoria en 2018 al Manchester United en Old Trafford para clasificarse a los cuartos de final de la Champions e indicó Nolito que ese año "teniamos una buena plantilla y muy buenos jugadores". "Si nos cogía el día bien le podíamos ganar a cualquier equipo".

En semana de derbi señaló que son "partidos de bonitos de jugar siempre la violencia que no existe".

De no encajar con Pablo Machín a ser importante con Lopetegui

En el curso 2018-19, Pablo Machín fue el encargado de dirigir al equipo nervionense, a quién no lo sentó muy bien a Nolito: "Por su sistema a mi me perjudica, juega con carrileros y no con extremos, me pone de mediapunta, y además después me partó el pérone" "Tampoco tenía mucho feeling con Machín", dijo sobre su relación con el de Soria.

Su último entrenador en el el Sevilla fue Lopetegui: "Me dice en pretemporada cuando salgo de lesión que no cuenta conmigo y al mes me dice que cuenta conmigo y que soy el mejor jugador del Sevilla". Además explicó que con el ex seleccionador español estuvo "bien, juego, disfruté y aprendí de él".

En mitad de la temporada 2019-20 se marcha al Celta de Vigo, ya que terminaba contrato con el Sevilla a final de la temporada. Ese año acabó con el conjunto sevillista ganando la Europa League su sexta tras ganar por 3-2 al Inter de Milan. A pesar de ya no formar parte del club, Nolito desveló que el Sevilla le mandó la medalla de campeón.