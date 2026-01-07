Nueva amenaza de boicot de los jugadores de Nigeria para cobrar las primas antes de los cuartos con Argelia

De nuevo está en pie de guerra la selección de Nigeria contra la Federación Nigeriana de Fútbol (NFF) por las primas adeudadas. Desde distintas cuentas nigerianas que siguen la Copa de África se difundió la nueva amenaza de boicot de los jugadores, hasta el punto de que se extendió el rumor de que iban a boicotear el viaje a Marrakech, donde debe jugar los cuartos de final del torneo contra Argelia este sábado (17:00). Ahora reclaman los pagos de las victorias que llevan en el actual torneo.

El pasado mes de noviembre ya hubo un plante de los jugadores, que se negaron a entrenarse uno de los días previos al partido de play off para ser el representante africano en la repesca del Mundial contra Gabón, debido a las primas pendientes durante los dos últimos años, en una cantidad que ascendía a más de 100.000 dólares (unos 86.000 euros). En aquel momento hicieron efectiva su amenaza, pero también acabaron ganando el partido, aunque caerían en el partido decisivo del play off frente a la República Democrática del Congo.

Este miércoles de nuevo surgió la noticia del boicot. Los jugadores accedieron a entrenarse a las órdenes de Eric Chelle en su concentración de Fez, según anunció el periodista nigeriano Oluwashina Okeleyi, que publicó un tuit recordando que ya se estaban entrenando para acallar los rumores. "Recuerden: Las Súper Águilas de Nigeria están entrenándose hoy en Fez. La escuadra está centraga en realizar un gran partido contra Argelia el sábado, esperando que se resuelva el asunto de las primas", escribió el reportero nigeriano.

Sin embargo en otra cuenta que sigue la actualidad casi al minuto de la selección de Nigeria en la Copa de África se publicó la amenaza de boicot del viaje a Marrakech. Seguramente será una forma de presionar a la NFF para que solvente ya el asunto antes de los cuartos de final contra Nigeria. "Los informes de Fez dicen que el equipo de las Súper Águilas ha dicho que boicoteará el viaje a Marrakech para el partido contra Argelia, a menos que la NFF compense todas las bonificaciones por las victorias no pagadas en la Copa Africana de Naciones 2025". Hasta ahora Nigeria ha ganado los tres partidos de su grupo y el de octavos de final.

Desde la concentración de Nigeria no dejan de llegar noticias. Antes de esta nueva amenaza de boicot, el sevillista Akor Adams tuvo que abandonar momentáneamente la concentración de Nigeria en Marruecos y viajar a su país, donde su madre había sido hospitalizada. Pero ya ha sido dado de alta y el delantero, que brilló en el pase a cuartos frente a Mozambique con un gol y dos asistencias (4-0), ya puede ponerse tranquilamente a las órdenes de Eric Chelle.