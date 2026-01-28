A la oferta de Sergio Ramos le salen muchos 'padres'

Primero fue el impacto de su intención, firme además, de presentar una oferta; a ello siguió la letra pequeña de que iba con un fondo de inversión detrás; la pasada semana, ya después de firmar la LOI (carta de intenciones) con el intermediario de los máximos accionistas, se supo que el fondo encargado –llegado el caso– de llevar a cabo la transacción es Five Eleven Capital, un holding económico especializado en lo futbolístico que ya intentó entrar en vano en el Espanyol con dos multimillonarios argentinos de origen judío al frente, los hermanos Darío y Adrián Werthein junto a Martin Ink; y lo último es que además este grupo cuenta con el mecenazgo de una de las sociedades de asesoramiento de Javier Botín, JB Capital Markets.

Que tenga muy claro el sevillista –y también el accionista ajeno a las grandes familias que manejan el club– que cuando se entere de verdad de cómo es la película, la operación estará ya hecha. Aparte de eso, pese a todo lo que se dice, cada vez más da la impresión de que la venta del Sevilla no va a ser ni rápida ni fácil. Si no es así, ¿por qué se han retirado ya los dos primeros fondos que han metido el dedo en el caliche de las cuentas reales de la sociedad? Las informaciones de entonces hablaban de fondos serios, con una capacidad de inversión suficiente como para asumir el negocio de comprar la deuda y pagar a los máximos accionistas una suma suficientemente jugosa como para que éstos decidan retirarse. Ahora a los que vienen con Sergio Ramos les toca sacar la lupa y la calculadora y negociar con gente que ya se ha visto cuál es su intención.

Ayer, una información de El Confidencial desvelaba, según fuentes de la negociación, que quien está detrás de todo, quien ha puesto en contacto a Five Eleven Capital con el Sevilla es Javier Botín –hijo y hermano de Emilio y Ana Botín y consejero delegado del Banco de Santander– a través de una de sus firmas de asesoramiento financiero de alto nivel, JB Capital Markets.

Sergio Ramos entró hace relativamente poco y muy minoritariamente en el accionariado de Five Eleven Capital, sociedad con sede en Malta dedicada a las inversiones futbolísticas del que, por ejemplo, formaba parte Antonio Cordón en su área técnica hasta su llegada al Sevilla. De hecho, para su aterrizaje hubo que esperar a que se desvinculara de la misma.

Por si había alguna duda, cada vez está más claro que Sergio Ramos es la cara visible y el reclamo que este grupo ha elegido como Caballo de Troya, por usar el simil con que Del Nido Benavente calificó el papel de su hijo –hoy presidente– en el pacto de 2019 con Sevillistas de Nervión. Ahora es este grupo exclusivamente el que está negociando con la oferta, entre comillas, de Sergio Ramos. Tanto la familia Carrión como Sevillistas Unidos 2020 (los americanos) están a la espera, al igual que el máximo accionista, al que le atan, en teoría, cláusulas de arrastres aunque en un pacto que, no olvidemos, está en los juzgados. Es decir, que va para largo y queda tela que cortar.