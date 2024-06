El once de la casa del Sevilla: un equipo titular de canteranos

El giro hacia la cantera del Sevilla propiciará que Xavi García Pimienta, desde el primer día de la pretemporada que comenzará el 6 de julio, después de los reconocimientos médicos los días 4 y 5 de julio, pueda disponer de un once titular completamente canterano. Canterano con matices, pues Idumbo y Mejía no son futbolistas canteranos stricto sensu, aunque sí proceden del filial, para el que los fichó Víctor Orta en enero, con la finalidad de que llegasen más pronto que tarde al primer equipo. Se trata de un once que podría verse ya en el Trofeo Antonio Puerta frente al equipo árabe Al-Ittihad. Es una de las consecuencias de la economía de guerra en la que anda metido el club de Nervión, con un claro giro a la cantera.

En la actual plantilla ya había cuatro canteranos: Jesús Navas seguirá siendo la gran referencia y junto a él continuarán Juanlu, Kike Salas e Isaac. Juanlu completó la temporada con ficha del filial, aunque era un futbolista del primer equipo a todos los efectos. El segundo, Kike Salas, accedió al dorsal 2 del primer equipo con ficha de la Liga en enero, al igual que Isaac, quien por edad no podía alternar entre primer y segundo equipo.

A esos cuatro canteranos se han unido ahora otros seis harán la pretemporada a las órdenes de García Pimienta. "Seis como mínimo", anunció el club, que está en plena renovación de Ramón Martínez, otro que puede unirse al grupo de jugadores del filial que harán el verano con el primero equipo. Esos seis ya confirmados son Alberto Flores, que ya la pasada temporada alternaba entre el segundo y el primer equipo y debutó con el Sevilla en Getafe en la Copa, Oso, Manu Bueno, Collado, Idumbo y Mejía. Manu Bueno terminó jugando bastante con Quique Flores, que lo puso de titular por ejemplo en San Mamés.

A los cuatro que ya había la pasada temporada más los seis anunciados, "como mínimo", para la pretemporada debe unirse también José Ángel Carmona, que vuelve de su cesión al Getafe. Su polivalencia, como lateral, central o incluso extremo derecho, puede darle sitio en una plantilla que debe ser rellenada con futbolistas de bajo coste ante la necesidad de aliviar la nómina de futbolistas por el rebajado límite salarial y la falta de ingresos por competiciones europeas.

Así pues, con José Ángel incluido, ya sería once los futbolistas canteranos, que proceden del filial hayan sido o no formados en la cantera del Sevilla en escalafones inferiores. A saber: Alberto Flores; Jesús Navas, José Ángel, Kike Salas, Oso; Juanlu, Manu Bueno, Collado, Idumbo; Isaac y Mejía. Un once con posiciones más o menos aproximadas, aprovechando la polivalencia de futbolistas como José Ángel o Juanlu. Los demás están en su sitio. Un primer once titular de pretemporada que podría incluso aparecer en alguno de los primeros amistosos. Para el Trofeo Antonio Puerta, por ejemplo. Al fin y al cabo, se trata de un reflejo de ese giro obligado a la casa, a la cantera, del Sevilla de la regeneración.