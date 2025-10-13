Peque y el predicamento de Alexis en los jóvenes: "Está por todo y para todos"

En su amplia entrevista concedida al Diario de Sevilla, Peque toca muchos asuntos y no podía quedarse fuera de su análisis sobre la actualidad del equipo de Matías Almeyda, una referencia continua en sus declaraciones, el papel que tienen los veteranos que fichó este verano Antonio Cordón entre sorpresas generalizadas y alguna que otra mofa también.

Alexis Sánchez, que fue presentado como un "complemento ofensivo", se ha ganado por méritos propios el puesto de titular en el once del técnico argentino. Le dio un gol, con un sutil toque de tacón, precisamente a Peque (el 2-2 contra el Elche) y además ya ha marcado dos goles: otra sutileza a pase de Carmona en Mendizorroza que significó el triunfo y el gol de penalti, marcado con resolutiva clase, que abrió la goleada sobre el Barcelona.

Pero el chileno está aportando mucho más... Al igual que Azpilicuenta. Otro que ha llegado para algo más que dar consejos desde el balcón de su veteranía.

-¿Qué significa para un jugador con 23 años recién cumplidos la aportación de dos veteranos como Azpilicueta y Alexis?

-Están siendo muy importantes, tanto en el campo, que ya se les ve porque están rindiendo de una forma espectacular, como en el día a día. Se nota que tienen esa experiencia, nos ayudan a los jóvenes tanto en la forma de exigirnos entrenando, que no podemos dar una pelota por perdida; también jugando, porque a veces hay que darle calma al juego... Muchas cosas que nos están viniendo muy bien y estamos muy contentos con ellos, la verdad.

-Está sorprendiendo el estado de forma de Alexis, muchos pensaban que ya venía de vuelta y con excesiva edad... Va a ser difícil quitarle el puesto...

-Es increíble. Está por todo y por todos. Está rindiendo de una forma espectacular y esperemos que siga así. Juega en una posición parecida a la mía y siempre intenta darme algún consejo y ver en lo que puedo mejorar. Está muy bien. Y César está también ayudando un montón.

-Porque se ve con capacidad de dar otro paso y decirle a Alexis que le va a quitar la titularidad...

-No es por Alexis, es en general. Yo quiero jugar, puedo seguir de extremo, puedo salir al medio. No es por un jugador en particular. Cualquier jugador quiere estar en el campo. Ahora me toca salir del banquillo y también estoy con ganas de ayudar al equipo.