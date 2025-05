La plantilla espera decisiones... y el filo del bisturí

En el Sevilla hay dos decisiones capitales que copan ahora mismo la agenda de un comité de dirección que volvía en la expedición a Casablanca con el foco apuntándolo en el proceso de construcción del nuevo proyecto. Por un lado la continuidad o no de Víctor Orta al frente de la dirección deportiva y por otro quién será el entrenador elegido sobre el que hacer descansar la responsabilidad de regenerar el vestuario y coger la patata caliente que suelta Joaquín Caparrós.

Pero también hay una plantilla sobre la que ya debería haber tomadas ciertas decisiones, si bien sin que se definan las dos figuras anteriormente mencionadas es difícil, si no imposible, poder meter el bisturí con un mínimo de argumentos.

De momento, hay pocas cosas seguras más allá de que falta calidad y de que si se quieren evitar las fatigas de las tres últimas temporadas muchas cosas tienen que cambiar. Pero el problema está muy localizado: no hay dinero... Además, la situación financiera requiere un nuevo recorte en la masa salarial de unos 40 millones de euros anuales.

Hasta la fecha lo único confirmado es que Sambi Lokonga, que acaba su cesión, volverá al Arsenal. Se despidió incluso de la afición el belga, un jugador que no ha rendido sus continuas lesiones musculares. Otro jugador cedido es Saúl. El ilicitano no ha dicho nada aún sobre su futuro, seguramente porque había acuerdos con el Sevilla anteriores a que se cerrara su cesión por el Atlético. Hay que recordar que inicialmente la operación iba a consistir en una rescisión de contrato y una firma como agente libre por tres temporadas. Hay, por tanto se supone, una opción para prorrogar la cesión dos años más, pero este tema está muy en el aire porque el rendimiento ha sido decepcionante y el coste de su ficha es muy alto. Sería una sorpresa que siguiera, pero es inquietante la falta de noticias y el club no es claro con lo que firma con los jugadores.

Un ejemplo de ello es el meta Álvaro Fernández, un jugador que ha renovado dos campañas pese a que el Sevilla no lo ha anunciado, posiblemente para evitar críticas. Lo de Suso es curioso. De querer forzar su salida 6 meses antes de que acabara contrato a ofrecerle una renovación. Eso sí, a la baja.

Otro punto importante serán las ventas, necesarias para subsistir. Lukébakio y Badé están en la mente de todos y después siempre salen algunas ofertas por otros jugadores. Por Juanlu pueden llegar, pero no por muchos más. Kike Salas era otro apetecible, pero su situación con el asunto de las apuestas ha cambiado radicalmente en el mercado.

La patata caliente está en poder colocar a gente como Marcao o Nianzou y el regreso de los cedidos (Iheanacho, Rafa Mir, Januzaj, Joan Jordán y Gattoni) es otro marrón que requiere una decisión cuanto más pronto mejor.