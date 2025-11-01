Los de siempre se cargan las mínimas posibilidades

Al mejor central que tiene el Sevilla, Kike Salas, lo ponían a jugar ante el Toledo mientras Marcao sigue, jornada a jornada, restando puntos. Nianzou, por su parte, lo último que hizo fue dejar al equipo con diez ante el Villarreal con 1-1 en casa por una lesión tras un error de cálculo al sacar el balón.

No se sabe muy bien por qué razón, todos los entrenadores nuevos que llegan a este banquillo (lo hizo también García Pimienta hasta que vio que le iba a costar el puesto), tratan de recuperar a toda costa a un jugador que se ha demostrado ya muchísimas veces que no es beneficioso para el equipo. Entre el brasileño y la entrada a destiempo en el área de Nianzou arruinaron las poquísimas posibilidades que tenía el Sevilla de puntuar en el Metropolitano, donde gran parte de la responsabilidad de la derrota la tuvo su entrenador.

Por segunda vez esta temporada se precipitó Almeyda al hacer reaparecer a futbolistas que aún no estaban recuperados, como ante el Villarreal (con Akor Adams, que acabó entonces el partido sin posibilidad de sustitución, y Ejuke). Tuvo que gastar dos cambios en el descanso y mermar al equipo en una zona, el pasillo central, que fue por donde perdió claramente el partido ante, eso sí, un equipo netamente superior pero que se encontró muchas facilidades a partir de tres cuartos de campo, por la colaboración de Marcao.

Defensa

Almeyda quiso sorprender a su amigo Simeone y casi lo consigue. El Cholo había destacado en la víspera al Sevilla como “el equipo que mejor presiona de LaLiga”. ¿Qué mandó hacer el Pelado? No presionar. Con ello evitaba que su equipo se partiera y el Atlético pudiera aprovechar su velocidad tras el robo. Ésa era una parte del plan, pero, claro, un partido son muchas más cosas.

No hubo esta vez tampoco vuelta a la defensa de tres y sí por parte del entrenador querer meter con calzador en el once a Azpilicueta y a Mendy. Si de verdad no estaban, como se vio, fue una clara irresponsabilidad alinearlos. El físico del francés no le dio para parar al Atlético por el centro y todo era cuestión de tiempo que Marcao desafinara. En la primera mitad, las tres veces que llegó el Atlético fueron por culpa del capitán:el poste y las dos paradas de Vlachodimos... un error en el pase y dos salidas de su zona para dejar el área libre a los depredadores del Atlético.

Es verdad que el Sevilla no era capaz tampoco de frenar el juego por dentro, pues por fuera no se estaba jugando. Por dentro a Almeyda le sobraba un Peque quizá y le faltaba un Gudelj. Para que lo entendamos. El serbio fue la apuesta en la segunda parte, pero el error era estructural. Varió unos minutos a defensa de tres, pero fue darle al Atlético un carril más en la autopista, puesto que entonces se encontró con superioridad numérica en ese pasillo central en el que se estaba decidiendo la tarde.

Ataque

Señales preocupantes. El Sevilla prácticamente no existió en el plano ofensivo. Ni en transiciones, ni en su juego de robo y desmarque ni en entradas por los costados. Sencillamente, el centro del campo del Atlético se merendó a Sow, Mendy y Peque, poca cosa para los leones rojiblancos. Sólo dos tiros lejanos de Vargas y Gudelj.

Virtudes

Aguantar la primera mitad.

Talón de Aquiles

Errores fruto de la poca calidad.