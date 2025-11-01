Los de siempre se cargan las mínimas posibilidades
Marcao y Nianzou ponen en bandeja el partido a un Atlético que ya se estaba comiendo al Sevilla por el pasillo central
Al mejor central que tiene el Sevilla, Kike Salas, lo ponían a jugar ante el Toledo mientras Marcao sigue, jornada a jornada, restando puntos. Nianzou, por su parte, lo último que hizo fue dejar al equipo con diez ante el Villarreal con 1-1 en casa por una lesión tras un error de cálculo al sacar el balón.
No se sabe muy bien por qué razón, todos los entrenadores nuevos que llegan a este banquillo (lo hizo también García Pimienta hasta que vio que le iba a costar el puesto), tratan de recuperar a toda costa a un jugador que se ha demostrado ya muchísimas veces que no es beneficioso para el equipo. Entre el brasileño y la entrada a destiempo en el área de Nianzou arruinaron las poquísimas posibilidades que tenía el Sevilla de puntuar en el Metropolitano, donde gran parte de la responsabilidad de la derrota la tuvo su entrenador.
Por segunda vez esta temporada se precipitó Almeyda al hacer reaparecer a futbolistas que aún no estaban recuperados, como ante el Villarreal (con Akor Adams, que acabó entonces el partido sin posibilidad de sustitución, y Ejuke). Tuvo que gastar dos cambios en el descanso y mermar al equipo en una zona, el pasillo central, que fue por donde perdió claramente el partido ante, eso sí, un equipo netamente superior pero que se encontró muchas facilidades a partir de tres cuartos de campo, por la colaboración de Marcao.
Defensa
Almeyda quiso sorprender a su amigo Simeone y casi lo consigue. El Cholo había destacado en la víspera al Sevilla como “el equipo que mejor presiona de LaLiga”. ¿Qué mandó hacer el Pelado? No presionar. Con ello evitaba que su equipo se partiera y el Atlético pudiera aprovechar su velocidad tras el robo. Ésa era una parte del plan, pero, claro, un partido son muchas más cosas.
No hubo esta vez tampoco vuelta a la defensa de tres y sí por parte del entrenador querer meter con calzador en el once a Azpilicueta y a Mendy. Si de verdad no estaban, como se vio, fue una clara irresponsabilidad alinearlos. El físico del francés no le dio para parar al Atlético por el centro y todo era cuestión de tiempo que Marcao desafinara. En la primera mitad, las tres veces que llegó el Atlético fueron por culpa del capitán:el poste y las dos paradas de Vlachodimos... un error en el pase y dos salidas de su zona para dejar el área libre a los depredadores del Atlético.
Es verdad que el Sevilla no era capaz tampoco de frenar el juego por dentro, pues por fuera no se estaba jugando. Por dentro a Almeyda le sobraba un Peque quizá y le faltaba un Gudelj. Para que lo entendamos. El serbio fue la apuesta en la segunda parte, pero el error era estructural. Varió unos minutos a defensa de tres, pero fue darle al Atlético un carril más en la autopista, puesto que entonces se encontró con superioridad numérica en ese pasillo central en el que se estaba decidiendo la tarde.
Ataque
Señales preocupantes. El Sevilla prácticamente no existió en el plano ofensivo. Ni en transiciones, ni en su juego de robo y desmarque ni en entradas por los costados. Sencillamente, el centro del campo del Atlético se merendó a Sow, Mendy y Peque, poca cosa para los leones rojiblancos. Sólo dos tiros lejanos de Vargas y Gudelj.
Virtudes
Aguantar la primera mitad.
Talón de Aquiles
Errores fruto de la poca calidad.
Uno por uno
Vlachodimos Retardó el desastre como pudo, con dos intervenciones de mérito. En los goles poco o nada pudo hacer, sólo adivinar el penalti.
Carmona El partido se jugó por dentro y apareció poco, ni para lo bueno ni para lo malo, aunque no metió el pie en la jugada que dio origen al 3-0. En ataque no ayudó.
Azpilicueta Ya le ha pasado otra vez a Almeyda. Si no se está, no se está.
Marcao Un desastre. Le sigue costando puntos al Sevilla y sigue jugando, algo que no se entiende. En la primera mitad ya pudo arruinar el partido en tres ocasiones locales por errores suyos con balón o por salir de zona. Y el 2-0 también lleva su firma en una mala entrega a Suazo.
Suazo El nivel del partido minimizó hasta su capacidad de liderazgo. Hizo lo que pudo: poco.
Batista Mendy Físicamente mermado. Muy lejos del nivel que requiere un partido de esta exigencia. Precipitada su reaparición.
Sow Enredado. Hizo kilómetros, pero siempre sin balón.
Juanlu Le faltó acompañamiento y no se encontró nunca. Aparte de que brilla más arrancando desde atrás, el equipo no tuvo salida ninguna ni él tampoco ayudó.
Peque Muy poquita cosa para el sistema defensivo de un equipo como el Atlético. El Toledo es el Toledo y la Liga es la Liga...
Vargas El único acercamiento en la primera mitad y casi del partido tuvo su firma. Ni le llegó juego ni hizo por buscarlo.
Isaac Un cero a la izquierda.
Nianzou Irresponsable. Se cargó el partido con un penalti en el que tiene toda la responsabilidad.
Gudelj De lo poquito que intentó jugar. Y rozó el gol en un gran disparo marca de la casa.
Akor Adams De paseo.
Alfon Alternativas de juguete.
Ejuke Ni la olió...
