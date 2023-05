Valladolid-Sevilla: Una cuestión de respeto

No podrá jugar con los juveniles, como los sevillistas están sugiriendo en sus comentarios ante lo que está por venir. Ni siquiera podrá tirar de futbolistas del Sevilla Atlético, que este domingo a mediodía tiene una cita clave ante el Mancha Real para evitar pringarse en la promoción de descenso tras su excelente sprint final. Tampoco podrá dar descanso a todos los titulares del jueves pasado en Turín ni a todos los presumibles del próximo jueves en Nervión. El Sevilla afronta un partido incómodo, la visita al Real Valladolid, que sí se juega muchísimo. Y lo hace sin siquiera poder hacer una rotación exhaustiva, por la falta de efectivos para ello.

El partido del jueves con la final de la Europa League en juego es el partido más trascendental de toda la temporada para los sevillistas después de haber hecho los deberes ligueros. Aquel gol sobre la bocina de Pape Gueye al Espanyol, que sufrió la remontada del equipo de José Luis Mendilibar, significó alcanzar los 44 puntos que aparecen como el denso listón de madera que ejerce de flotador en la Primera División.

Mendilibar, taumaturgo del Sevilla

Una salvación virtual ante la cantidad de equipos que hay inmersos en la angustiosa lucha por no caer a Segunda que sufrió el propio Sevilla hasta que el entrenador vizcaíno vino, vio y venció, transmutado en un Julio César taumaturgo de los males del equipo de Nervión, que no sólo ha respirado hondo con su salvadora venida sino que ha recobrado una ilusión casi olvidada y desatada por la posibilidad de volver a hacer historia en Europa.

Dejar al margen la semifinal europea

¿Cómo dejar de lado el partido del jueves en ese hervidero de pasiones en rojo que será el Ramón Sánchez-Pizjuán el jueves? He ahí la cuestión. Y en ella incidió Mendilibar, que habló de la necesidad de mentalizar a sus futbolistas para que se centren en este partido en el José Zorrilla, adonde vuelve Mendilibar, que dejó huella allí entre 2006 y 2010, y donde el Valladolid espera la respuesta de su afición tras el llamamiento que ha hecho para que alienten a su equipo ante este Sevilla que vuelve a hollar el Viejo Continente pisando fortísimo y recabando elogios tras su partidazo ante la Juventus en Turín.

Se trata de una cuestión de respeto. En primer lugar hacia sí mismo. El Sevilla no se puede arrastrar en la capital castellana, porque además, debe seguir manteniendo alta su moral y su confianza. Y en segundo lugar a la propia competición de la Liga, en la que hay otros muchos equipos desesperados por evitar la caída al pozo de la Segunda División que esperan que el Sevilla dé el do de pecho en Valladolid.

Sin efectivos para una rotación total

¿Pero podrá hacerlo con lo que tiene Mendilibar? El técnico vizcaíno no podrá realizar una rotación completa, como le habría gustado para darles minutos y sitio a los que no forman parte de su once de gala, para reservar también éste de todo incidente que impidiera alinearlo el jueves ante la Juve. No tiene suficientes efectivos en determinados puestos, como el eje de la zaga o el centro del campo. Tampoco en las alas. Ocampos, lógicamente, se quedará en Sevilla hoy, el día elegido para el viaje pese a que el partido es vespertino.

Mendilibar dijo ayer que "Lucas (Ocampos) para mañana no va a estar por el problemilla ese, pero lo recuperaremos". Menos claro lo tiene con Suso. "Habría que preguntarle al médico. Pero, bueno, para este partido no está, para el siguiente (ante la Juve) es muy difícil que pueda llegar, para el siguiente no sé", dijo. "No vamos a meter prisa ni a él, ni a los médicos ni a nadie para que se recupere antes de lo previsto porque cada lesión tiene su tiempo y en eso hay que ser respetuoso", añadió.

Sin Nianzou, Marcao, Joan Jordán ni Suso, con Ocampos reservado y Tecatito sin haber jugado en nueve meses, Mendilibar sacará a jugadores que necesitan reivindicarse: Montiel, Alex Telles, Rekik, Papu, Rafa Mir... Pero otros de los que jugaron en Turín tendrán que repetir y ahí ya valorará los estados de forma y la capacidad de cada uno. Hay que jugar en Valladolid y hacerlo desde el respeto. Ya llegará el momento de encender la caldera de Nervión...