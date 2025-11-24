Espanyol-Sevilla: Cornellá cae tan lejos... del derbi

Casi mil kilómetros, 985 concretamente, separan Nervión de Cornellá. Figuradamente, Matías Almeyda situó a esos mil kilómetros de distancia el derbi del próximo domingo del partido de esta noche de lunes en Barcelona, donde el frío otoñal dará hoy un receso y se jugará a una temperatura ideal para la práctica del fútbol de 15 grados. Ni siquiera apareció en su comparecencia previa la palabra derbi. “Estamos focalizados en el partido de mañana, ni en la clasificación ni en nada más allá”, dijo para zanjar la cuestión del partido de rivalidad. El argentino sabe que su Sevilla se construye “partido tras partido” sin mirar más allá. Y la parada de hoy no es fácil.

Tiene muchísimas aristas que se pueden enconar este encuentro en el que desde una perspectiva normal se podría hablar de dos equipos que luchan por meter los codos en los puestos europeos. Dos puntos separan al sexto, el Espanyol, del único que ya lo puede superar su puntuación tras los partidos de la decimotercera jornada, el Sevilla. Eso no lo mira Almeyda y sólo los sevillistas más recalcitrantes pensarán que si su equipo gana hoy le echaría el aliento al Betis antes del derbi... Cuentas de la lechera. Este equipo en reconstrucción no está para esas conjeturas.

Onces probables. / Infografía / E.F.

Almeyda se preocupa más de que su equipo siga creciendo sin dar pasos atrás como los que dio tras su goleada al Barcelona. Aquel “balde de agua fría” que inició el Mallorca y prosiguió en las derrotas de Anoeta y el Metropolitano se lo sacudió el Sevilla con un sufridísimo triunfo sobre el Osasuna gracias a uno de esos penaltis del neofútbol. Queda muchísimo para que este equipo responda con garantías y menos en un feudo que ha sido fortín hasta su segunda traspié en casa en la jornada precedente, cuando el Villarreal venció al Espanyol, que ha sumado dos derrotas seguidas por primera vez este curso.

Nada menos que 13 de los 18 puntos que atesoran los periquitos los han sumado en su propio feudo. Frente a ese aval del equipo de Manolo González, que ha logrado una gran identificación en Cornellá entre equipo, técnico y grada, llega un Sevilla que quiere recuperar el brío a domicilio, donde suma más puntos (9) que en casa (7).

Pero aparte de que el Sevilla está en construcción, también hay que tener que frente a la baja de Javi Puado en el Espanyol, Almeyda aún no puede contar con dos futbolistas importantes como Azpilicueta e Isaac. Y además la defensa está en cuadro. Las dudas se centran en el eje de la zaga e incluso en el dibujo pues hasta ahora no ha querido Almeyda alinear a dos zurdos juntos como Marcao y Kike Salas, que sería lo lógico por antigüedad en el equipo. Y la banda izquierda también presenta dudas: ¿Peque, Alfon, Ejuke, el recién incorporado Alexis? Demasiadas dudas como para ponerse a pensar en el derbi, tan lejos como la barcelonesa Cornellá.