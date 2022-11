De primero de 'amateurismo'

La perspectiva, entre filosófica y metafísica, que suele ofrecer Jorge Sampaoli sobre todos los temas que se le cuestionan quizá en esta ocasión pueda chocar con la opinión de los jugadores del Velarde, modestísimo enemigo de Regional Preferente este domingo, para el superprofesionalizado Sevilla. La concepción que el argentino tiene del “amateurismo”, esa idea con la que él explica el amor al fútbol y a la pelota sobre todas las cosas, quizá diste bastante de lo que piensa cualquier jugador aficionado, al menos en España, pero seguro que también –y aún mucho más– en un país como Argentina donde las posibilidades no son las mismas.

El entrenador del Sevilla decía ayer antes de viajar al municipio cántabro de Camargo que la etapa amateur es la mejor de todas las que vive un futbolista porque “no tiene contaminación”. Que se lo pregunten a los jugadores a los que se va a enfrentar esta tarde cada día de los que tienen que ir a entrenar de noche, con frío, y después de una jornada laboral en trabajos de todo tipo y pelaje.

Pues mire usted, no. La mejor etapa para un futbolista es la que disfrutan los que él y su cuerpo técnico entrenan, algunos de los que probablemente hoy no van a jugar para guardar fuerzas para una cita con todo el globo terráqueo pendiente como es un Mundial pagado a precio de oro por la televisiones y en un país árabe donde las libertades hay que ponerlas en entredicho.

Y esa cita en territorio catarí modifica el calendario mundial para que todo el orbe futbolístico se detenga y deje de rotar sobre su eje. Comparar la motivación de cualquier jugador del Velarde con la que puede tener uno de los diez representantes del Sevilla en el Mundial en la cita de esta tarde en La Maruca es la mejor manera de explicarle a Sampaoli que no, que la etapa amateur no es la mejor de un futbolista. Lo será si éste no pasa en su vida de ser un aficionado, lo que se repite en el 95 por ciento de los casos.

Compromiso La afición está muy mosca con algunos de los mundialistas de los que considera que se han quitado del cartel

Partido único El formato ideado por Luis Rubiales premia a los modestos y no ofrece segundas oportunidades, así que ojo

Amauterismos y profesionalismos aparte, al sevillismo no quiere ni que se le pase por la mente una posible eliminación de la Copa en esta primera ronda en la que equipos de ámbito autonómico reciben el premio de jugar ante un Primera. Pero el Sevilla la verdad es que no está para bromas y demasiado tiene con irse al parón en puestos de descenso y no salir de ellos hasta casi dentro de dos meses.

Con la afición algo mosca –y con razón– con el compromiso de algunos de estos mundialistas de los que considera que llevan tiempo quitándose del cartel, la Copa arranca en esa fase romántica y a la vez poco agradable para el profesional, que en este caso al menos se va a encontrar con un campo de césped natural y dimensiones decentes, por si las excusas en ese aspecto amenazaban con aparecer.

No es el Velarde ni siquiera un equipo de Tercera, sino un rival de Regional, por lo que el respeto adquiere otros tintes totalmente distinto a lo que es frivolizar con las bondades del fútbol aficionado sobre el profesional. Es fútbol a dos velocidades distintas, pero fútbol al fin y al cabo, mucho ojo.