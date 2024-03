Rafa Mir se entrena en la mañana del Sevilla - Celta de Vigo

Las cosas están cambiando en Nervión. El Sevilla, por primera vez en toda la temporada, mira a su enfermería y apenas ve a un futbolista en ella: Loïc Badé. El central francés, tras la recuperación -ha recortado más de una semana- de Juanlu Sánchez, es la única baja por lesión en el cuadro hispalense, en una convocatoria en la que Quique Sánchez Flores, de nuevo, ha tenido que descartar a jugadores por decisión técnica.

Uno de ellos, por sexta jornada consecutiva, es Rafa Mir. El delantero cartagenero lleva sin disputar minutos desde el empate ante Osasuna, el pasado 28 de enero, y sin viajar con el equipo desde la visita a Vallecas a principios de febrero. Una situación límite... que ya se podía intuir en el cierre del mercado invernal.

Enfocado en entrenar

Ante las dificultades, a Rafa Mir no le queda otra que seguir entrenándose al máximo. El delantero cartagenero es un hombre, según personas allegadas al club, competitivo. Sin embargo, su all in a la carta del Valencia en enero no le ha podido salir peor. El jugador era consciente de que, si no acababa saliendo al conjunto che, su situación en Nervión se iba a volver realmente difícil.

Así ha sido, pues, en el momento en el que Quique Sánchez Flores ha tenido a tres delanteros sanos -alinea a dos como titulares-, no ha dudado en dejar de convocar a Rafa Mir. Hasta seis partidos consecutivos lleva el cartagenero quedándose fuera de una lista cada vez más complicada de formar para Quique Sánchez Flores.

El técnico madrileño sí que ha cambiado su opinión sobre el delantero. El pasado mes de febrero, al ser cuestionado por Januzaj y Rafa Mir en rueda de prensa, fue tremendamente tajante: "Yo entiendo que tengo el listón por encima de lo que ellos lo tienen marcado. Después de haber probado, haber ido hacia ellos en la necesidad más absoluta, llega el momento que no hay tiempo para bajar el listón. La exigencia es la que es y el que no esté en esa exigencia, o la alcanza o no puede tener minutos. Quiero futbolistas con el compromiso necesario para defender la camiseta del Sevilla".

Estas palabras cayeron como losas sobre un Rafa Mir que, desde aquel momento, parece haber cambiado su actitud en los entrenamientos. Más concentrado, más convencido de que puede mejorar... y que ya ha recibido, incluso, palabras positivas por parte de su técnico: "Está entrenando mucho mejor y es posible que en cualquier momento pueda aparecer en la lista. Otra cosa es que ahora la lista se hace cada vez más difícil, porque son cada vez más jugadores. Es cuestión del entrenador. Pero el que sienta a Rafa Mir no es el entrenador, es la persona. Yo no tengo absolutamente nada contra Rafa, tenemos una relación buena en el día a día y es un jugador que se está preparando para jugar".

Una mejoría confirmada por el entrenador del Sevilla, pero que, viendo la cantidad de efectivos que tiene ahora el Sevilla en ataque, puede que sea demasiado tardía. Queda temporada, pero son hasta cinco los delanteros que 'parten' por delante de Rafa Mir: Isaac Romero, Youssef En-Nesyri, Dodi Lukebakio, Mariano Díaz y Alejo Véliz. Mientras, él se ejercita en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios en día de partido -puede ver el vídeo en la cabecera de esta noticia-.