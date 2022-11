Mucho regalo defensivo a un coloso como el City

El Sevilla de Jorge Sampaoli, fuera de casa, compite ante equipos de fuste. Lo hizo en Dortmund, en el Bernabéu y de nuevo ante el City. Se pertrecha con cinco, concede poco, cierra bien por dentro y sobrevive pese al empeño en que Bono sea el primer armador del juego desde la misma portería. Jugó con fuego numerosas veces, aunque quienes achicharraron al grupo fueron Alex Telles y José Ángel con sus groseros errores individuales.

Ante un City plagado de suplentes y con los titulares con el piloto automático (Gündogan, Mahrez...), el Sevilla se animó y hasta llegó en ventaja al descanso. Ya con los ingleses más intensos y agresivos y con más pesos pesados sobre la yerba (Rodri, De Bruyne...), más el bajón sevillista con los cambios, todo el juego se volcó hacia Bono.

Defensa

Jorge Sampaoli dispuso a cuatro atrás con la pelota, para ganar una pieza ofensiva con Marcos Acuña por la izquierda, y el argentino oficiaba de quinto zaguero cuando el Manchester City tenía la pelota y atacaba en situaciones posicionales.

Por delante, Rafa Mir, que se ubicó en la banda derecha, le echaba una mano a Montiel en tareas destructivas con su amplia zancada y su velocidad en carrera sostenida, mientras que Delaney y Rakitic mantenían la posición por dentro cuidándose de generar espacios entre ellos y la defensa.

Por la izquierda, Isco no hacía el mismo trabajo que Mir en la banda contraria porque lógicamente su físico no le da para eso, pero con Acuña más Rekik, Mahrez no lo tuvo fácil. Otra historia fue con Alex Telles.

Ataque

La inopinada ubicación de Rafa Mir por la derecha fue un acierto de Sampaoli. Ya se vio cuando aún no se había consumido el primer minuto de juego. El Papu, que esta vez fue el falso nueve ya habitual con el preparador argentino, adelantó la pelota para que el murciano cabalgara a campo abierto y ahí, quedó en evidencia que es más rápido que el central Laporte. Le faltó sutileza al delantero para elegir la vaselina para batir al portero Ortega y optó por el tiro potente, sin suerte. Que la pelota corriera tanto por el prado mojado le vino bien a Mir, que tuvo otra parecida en el minuto 20, resuelta con otro disparo potente pero sin ángulo que repelió el guardameta.

Por la derecha tuvo el Sevilla buena salida pues. También Delaney apareció con una poderosa carrera que forzó el saque de esquina que cabeceó a la red Rafa Mir.

Las entradas de Telles y Suso por Acuña y el Papu le sentaron mal al equipo. Suso fue un cero a la izquierda que bloqueó las escasas salidas medio claras.

Virtudes

El buen partido de Delaney en el medio y de Rafa Mir desde la derecha es aire puro.

Talón de Aquiles

Esos riesgos en la salida desde atrás y los funestos regalos.