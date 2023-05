La reinvidicación de Mendilibar como un gran entrenador del Sevilla

Rueda de prensa previa a la final de la Liga Europa para José Luis Mendilibar a sus 62 años y con la autoreivindicación como un gran entrenador en este Sevilla. Se puede empezar por el final, por tanto, en este caso. "No creo que el partido de mañana sea importante para mi futuro. Si lo que hemos hecho ahora te va a cambiar las cosas, es como el cronista que está haciendo la crónica y en el último minuto encaja un gol y cambia la crónica", asevera Mendilibar en un tono de máxima seguridad y valoración de su excelente trabajo en el club nervionense.

Sí parecía algo más serio el vasco que otras veces cuando arrancaba la rueda de prensa ante tantos periodistas de diferentes países. Eso sí, lo primero que hace es repartir los méritos con sus dos predecesores en el banquillo del Sevilla, Julen Lopetegui y Jorge Sampaoli. "Cuando yo llego el club ya había pasado unas eliminatorias de la Europa League. No es mérito mío sólo. La historia no miente, en los últimos 20 años ha sido el mejor el Sevilla y la gente no se conforma sólo con salvar la categoría, sino que también te dicen que Budapest está ahí y Europa también. Mañana también competiremos con un equipo muy difícil, pero nosotros con nuestras armas podremos ganarle también".

Se le cuestiona a Mendilibar con una triple comparación a la que ya había contestado Mourinho con anterioridad sobre presupuesto, enfrentamiento entre los entrenadores y la experiencia: "Es un partido, todo eso está muy bien. Según donde queramos poner la balanza estará a un lado u otro, hemos llegado los dos con mucho merecimiento y para los dos equipos será complicado ganar la copa. Para mí es la primera, para mis jugadores y el míster rival tampoco, el presupuesto no cuenta tanto, será el momento del partido y estar acertados".

Alguien le comenta que Mourinho hablaba de las canas de los dos y Mendilibar ya comienza a soltarse a su estilo. "Tiene canas antes que yo, yo también las tengo, agradecido a lo que dice de mí, del equipo y del club, pero la historia no gana, ni los piropos tampoco. El más difícil está ahí, a un partido, no tenemos ni ventaja ni desventaja con ellos, es un campo neutral. Sabemos como vamos a jugar, también como van a jugar ellos y en esa pelea dentro del terreno de juego veremos a ver quien gana. La idea nuestra es clara y no la vamos a cambiar".

Nula preocupación por el futuro

Mendilibar no piensa más allá de esta final e ironiza cuando se le preguntaba sobre su futuro: "No me importa, si me hubiese importado hubiese apretado entonces, estoy tranquilo, vine del paro al Sevilla, el contrato termina el 30 de junio, pero el final de la labor es el domingo que viene. A partir de ahí ya veremos lo que sucede, pero no me preocupa en absoluto".

¿El Sevilla es el favorito? "Me es igual que se diga que somos favoritos, no pienso en eso. No le doy importancia a esas cosas, al final las apuestas estarán más o menos similar, alguno de los dos tendrá una pequeña ventaja, pero no quiere decir que esa ventaja se traduzca en el terreno de juego, pero lo que trato es que mis jugadores estén lo mejor posible".

Mendilibar tampoco esconde que tiene más que decidido el equipo titular. "Si en el entrenamiento que vamos a hacer no pasa nada, lo tengo decidido, la alineación está clara desde el último partido de Liga, había que esperar, pero lo tengo claro".

La Roma

Tampoco tiene problemas el vasco en diseccionar al rival, a la Roma. "Defensivamente es un equipo muy fuerte, se porta muy bien y tampoco necesita de muchas ocasiones para hacer gol y para ganar. Nosotros sí queremos llegar a la portería contraria, pero ellos se sienten cómodos si tienen que defender cerca de su área o si tienen que apretar. Pocas veces se ponen nerviosos, juegan con tranquilidad y con tranquilidad tenemos que jugar nosotros también".

Serenidad "Voy a dormir bien, además tengo sueño, me he levantado temprano para venir aquí"

¿Dormirá Mendilibar antes de un partido tan importante? "Voy a dormir bien, además tengo sueño, me he levantado temprano para venir aquí. Sí te entra un algo por dentro sabiendo el partido que vamos a jugar al día siguiente. Mejor sentirlo ahora, lo de dormir voy a dormir tranquilo".

Entonces espeta un "no sé si me vais a dejar entrenar" ante la multitud de preguntas en la sala de presa. Lo hace antes de la comparación respecto a las dos anteriores citas con Manchester United y Juventus. "Va a ser diferente, Manchester no tuvo nada que ver con Juve y no creo que tenga nada que ver con Roma, son tres equipos muy fuertes, pero distintos. Nosotros, con las mismas armas, debemos tratar de ganar a este equipo diferente. Equilibrados, que no nos puedan hacer daño en cualquier pérdida, así podremos ganar".

¿Le duele su situación sin saber si seguirá". "No, en absoluto, lo digo en serio, estoy disfrutando del fútbol desde que he llegado a Sevilla tanto en la Liga como en la Europa League y espero terminar este partido disfrutándolo. Salgo al campo convencido de esa posibilidad de ganar. Otras veces piensas en perder o en empatar, pero ahora pienso en ganar y lo hago con esa responsabilidad".