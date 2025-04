El Sánchez-Pizjuán, de fortaleza a bicoca

El Himno del Centenario de El Arrebato, coreado por todos los sevillistas, sigue resonando con fuerza, pero una vez que el balón empieza a rodar el Ramón Sánchez-Pizjuán, a tenor de los resultados, no resuena igual.

El empate ante el Deportivo Alavés en el arranque de la cuarta etapa de Joaquín Caparrós al frente del equipo confirmó la nefesta tendencia del Sevilla como local. El cuadro nervionense suma siete encuentros a domicilio sin ganar y ya es el único equipo de Primera División que no ha ganado en su estadio en lo que va de 2025. Está a uno de la peor marca de la historia, 8 jornadas la mayoría con Diego Alonso.

Desde el 14 de diciembre del pasado año, todavía con José María del Nido Benavente en su localidad –pese a tener las cautelares no estuvo este domingo al encontrarse de viaje–, no gana el Sevilla ante su público. Una paradoja cuando el coliseo nervionense siempre fue un escenario temido por los rivales, hasta por los grandes, que recurrentemente mordían el polvo en sus comparecencias, particularmente el Real Madrid. Desde que un gol de Manu Bueno decidió el duelo ante el Celta en la despedida de Jesús Navas (1-0) ante su afición, el Sevilla no sabe lo que es ganar ante su gente.

Cuatro meses y una semana en los que han desfilado por el tempolo sevillista además varios equipos en puestos de descenso que ahora están por delante de los hispalenses en la clasificación, como Valencia y Espanyol, que arrancaron sendos empates (1-1) ante los entonces discípulos de García Pimienta. También el Barcelona (1-4), el Mallorca (1-1), el Athletic (0-1), el Atlético de Madrid (1-2) y el último en llevarse un botín, el Alavés, también en zona de descenso (1-1). El Sevilla, en ese tiempo sí logró ganar fuera de casa hasta en tres veces, una en enero, otra en febrero y otra en marzo, sumando los tres puntos en Montilivi ante el Girona (1-2), en el José Zorrilla ante el Valladolid (0-4) y en el Real Arena ante la Real Sociedad (0-1), dando falsas esperanzas a sus seguidores de que podía al fin conectar en la tabla con los equipos que luchaban por entrar en alguna competición europea. Nada más lejos de la realidad.

El Sevilla, en el cómputo global de la Liga, es el decimoquinto equipo en una hipotética clasificación tomando sólo como medida los partidos de casa. Y todo pese a que en el primer tramo de Liga García Pimienta logró hacerse fuerte en el Sánchez-Pizjuán con bastantes triunfos todos ellos por la mínima, es cierto, pero llegando a sumar hsta cinco triunfos en la primera vuelta, tres de ellos consecutivos, ante Getafe, Valladolid y Betis. También logró el Sevilla los triunfos ante Rayo Vallecano y el citado frente al Celta.

En total, esos 5 triunfos (todos en la primera vuelta), 5 empates y 6 derrotas ante Villarreal, Girona, Real Sociedad, Barcelona, Athletic y Atlético.

El Sevilla tiene que jugar aún en el Sánchez Pizjuán ante Leganés, Las Palmas y en la penúltima jornada de Liga recibe a un Real Madrid que puede estar jugándose la Liga. Según estadísticas de @pedritoumeros en las últimas tres ligas el Sevilla ha sumado en el Sánchez Pizjuán 18 victorias, 15 empates y 21 derrotas.

De fortaleza a bicoca. De ser un escenario temido por los rivales y orgullo de los sevillistas a un estadio vulnerable para lo que han influido –está claro– el estado de crispación que se vive constantemente.