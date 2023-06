El ex seleccionador francés Raymond Domenech critica a la esposa de Sergio Rico

Raymond Domenech, entrenador francés de fútbol y ex seleccionador absoluto de los Bleus, y que ha protagonizado varios capítulos de incontinencia verbal en sus declaraciones públicas, apuntó esta vez con su lengua a la esposa de Sergio Rico, Alba Silva, por sus palabras de ánimo y amor hacia el ex portero del Sevilla, convaleciente aún de un grave traumatismo craneoencefálico por los golpes recibidos por un caballo en el Rocío.

"No me dejes solo mi amor porque te lo juro". que no puedo, no sé vivir sin ti. Te esperamos mi vida, te queremos mucho” , escribió en Instagram la esposa de Sergio Rico, que sigue "estable y sedado" en el Virgen del Rocío, según el parte médico de ayer miércoles.

Raymond Domenech no entiende por qué Alba Silva cuelga esa declaración de amor en Instagram: “¿Sinceramente, ella necesita publicar eso? Esta declaración que ella le hace. No hay necesidad de hacerlo a todo el mundo. ¿Por qué difundirlo?” , se dejó caer de forma indecente en el programa L'Équipe de Greg, evocando también una falta de pudor. El ex entrenador de la selección de Francia obviamente ha olvidado la propuesta de matrimonio que hizo en vivo por televisión, y a raíz de la vergonzosa eliminación de su equipo durante la Eurocopa 2008.