El Sevilla Atlético echa al traste una nueva oportunidad y la brecha con la permanencia cada vez es mayor (0-1)

Los jugadores del Sevilla Atlético reunidos antes de empezar el partido ante el CE Europa

El Sevilla Atlético sigue desperdiciando oportunidades para reengancharse a la lucha por la permanencia. Si la semana pasada cayó ante el Torremolinos en un duelo directo, en esta ocasión volvió a perder en casa frente al CE Europa, un equipo que no ganaba desde el pasado 12 de diciembre. Los rojiblancos encadenan ya seis jornadas consecutivas sin conocer la victoria.

El partido arrancó con el cuadro local bien plantado sobre el terreno de juego y llevando el control. El conjunto dirigido por Luci —que no podía contar con Nico Guillén por acumulación de cartulinas amarillas— merodeaba el área rival, aunque sin exigir al guardameta Juan Flere. A los 20 minutos, el filial sevillista pidió penalti por un posible empujón, pero el colegiado tras la revisión consideró que no era suficiente para señalar la pena máxima.

Con el paso de los minutos, el CE Europa fue creciendo e inclinando el guion del encuentro hacia la portería de Alberto Flores. El guardameta del Sevilla Atlético sostuvo a su equipo con dos grandes intervenciones: primero ante Álex Pla tras un contragolpe y después negándole el gol a Adnane.

Los de Luci sin plan B fueron condenados por el gol de Escuruela

Tras el paso por vestuarios, Luci movió el banquillo, dio entrada a Alcaide por Collado, y el recién incorporado estuvo cerca de rematar en la primera acción de la segunda mitad. Sin embargo, el dominio seguía siendo del conjunto catalán, que logró adelantarse en una jugada rocambolesca culminada por Roger Escuruela. Pudo ser peor para los locales, pero Alberto Flores evitó el segundo tras un mano a mano de Jordi Cano.

DATO Falta gol en el Sevilla Atlético. Por quinto encuentro consecutivo se queda sin encontrar portería.

En los últimos minutos hubo numerosos parones, protestas y alguna tangana, con los jugadores del Sevilla Atlético reclamando la segunda amarilla para Caravaca. Luci quemó las naves con la entrada de Bakary Sow, que dispuso de la ocasión más clara para empatar en el tramo final. Los de Nervión lo intentaron hasta el último momento con más corazón que fútbol, pero el CE Europa supo controlar los últimos compases del encuentro.

Por si no fuera suficiente con la derrota, Manuel Ángel Castillo perdió los papeles en el tiempo de descuento y en su primera titularidad vio la roja directa tras pagar su frustración con el portero rival. No estará disponible la próxima semana ante el Cartagena.