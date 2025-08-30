El Sevilla hace oficial del traspaso de Idumbo al Mónaco

El Sevilla ha anunciado oficialmente el traspaso de Stanis Idumbo al Mónaco, una operación que ya avanzó el jueves pasado y ha terminado de concretarse una vez el jugador ha pasado el reconocimiento médico en el Principado y los clubes tramitaron toda la documentación.

Este traspaso ha supuesto un balón de oxígeno para las depauperadas arcas nervionenses, que ingresarán según el acuerdo de traspaso 10 millones de euros de fijo más otro pico en variables por rendimiento que podrían superar los dos millones de euros.

Idumbo, internacional sub 21 belga de 20 años, llegó en enero de 2024 al Sevilla procedente del Ajax, a cambio de unos 400.000 euros. Desde entonces apenas ha jugado 12 partidos (3 goles y 2 asistencias) con el Sevilla Atlético, con el que tenía ficha, y 18 con el primer equipo, en el que marcó un gol y dio tres asistencias.

El hecho de que no terminara de romper, pese a su calidad potencial, y sobre todo la necesidad del club de hacer caja, ante la falta de que se concretasen ventas de otros jugadores de banda como Juanlu, Lukébakio o Rubén Vargas, invitaron a cerrar el acuerdo de forma casi inmediata una vez que el Mónaco se interesó en el jugador.

El comunicado del Sevilla

El Sevilla FC y el AS Mónaco han llegado a un acuerdo para el traspaso de Stanis Idumbo al conjunto monegasco. El belga aterrizó en la capital hispalense en la campaña 23-24 procedente del Ajax de Ámsterdam y fue firmado para formarse en el Sevilla Atlético. En ese curso disputó once encuentros con el filial sevillista, anotando dos goles.

La pasada temporada, la 24-25, Idumbo estuvo en dinámica de la primera plantilla blanquirroja prácticamente durante todo el curso, participando en un único partido en Primera Federación con el Sevilla Atlético y 18 con el primer equipo: tres de Copa del Rey y 15 de Liga, anotando un gol y repartiendo tres asistencias. Asimismo, el extremo participó como titular en el estreno de la 25/26 en San Mamés.

El Sevilla FC quiere desear a Stanis Idumbo la mejor de las suertes en esta nueva etapa profesional.