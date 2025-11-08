Sevilla-Osasuna: Llega el peor visitante, ¡cuidado!

Llega al Ramón Sánchez-Pizjuán el peor visitante de toda la Primera División. ¡Enciendan todas las alarmas! Después de haber caído de forma inesperada, para los incautos, contra los otrora colistas Mallorca y Real Sociedad, el Club Atlético Osasuna arriba a Nervión como fortísima amenaza para un Sevilla que parece haberse especializado en dar sorpresas, sean estas muy positivas o muy negativas. Es un equipo ciclotímico este de Matías Almeyda, quien sueña con alargar su aventura nervionense y cumplir lo que en su imaginación dibujó cuando aceptó el reto de volver al Sevilla. Pero, cuidado, que el gris se va oscureciendo.

Tanto se infló el globo del Sevilla con la goleada sobre el Barcelona que Jagoba Arrasate lo pinchó con apenas acercar un poquillo su afilado alfiler de la necesidad a la estirada panza del ufano Sevilla. Aquel día, con 1-0 en el marcador y tres goles encajados en diez minutos en la segunda parte, el sevillismo y el equipo del argentino vieron cómo se derramaba sobre sus carnes un jarro de agua fría de proporciones monstruosas. Tan tremebundas que aún sigue entumecido el equipo, que además tiene escalofríos en forma de lesiones...

Onces probables. / E.F. / Infografía

Para el encuentro de hoy Almeyda se queda sin su delantero titular. Isaac se sumó a la lista de inquilinos de la enfermería con la misma lesión que sufrieron coincidiendo con aquel “balde de agua fría” (Almeyda dixit) del Mallorca Azpilicueta y Mendy. Ambos ya se recuperaron de su dolencia en el aductor, y estarán en el once titular de esta sobremesa. El lebrijano, en cambio, debe dejar su sitio al siempre inquietante Akor Adams, la incertidumbre personificada, un jugador que no vale para el juego de posición, eso es seguro, porque es incapaz de controlar un balón y jugar de espaldas. Lo suyo es la llegada con espacios para aprovechar su potencia, pero ése es el partido que tratará de impedir el Osasuna de Alessio Lisci, que ya se ve con el agua al cuello también.

Si Isaac se une a las bajas, Agoumé continúa sin poder participar pese a que ya cumplió su partido de sanción en el Metropolitano. En Anoeta vio su quinta amarilla y sufrió un fuerte golpe que se ha enquistado en forma de edema. Su ausencia en el centro del campo se notará, ahora que ya está en plenas condiciones Mendy.

Azpilicueta se ha cuidado al detalle para estar frente al equipo de su infancia y de su crecimiento como futbolista y eso le da más garantías a Almeyda para formar una defensa menos feble. Incluso puede que haya giro a la zaga de tres centrales, dado que así jugará también un Osasuna que llega con más bajas incluso que el Sevilla, después de haber sumado su primer punto a domicilio empatando sin goles en Oviedo.

Porque Alessio Lisci se plantará en Nervión con apenas 18 citados, como en las convocatorias antiguas cuando sólo se podían realizar tres cambios, antes de la nefasta pandemia. Entre los citados, además, no están varios futbolistas de muchísimo peso específico, como su máximo goleador y referencia, Ante Budimir (5 goles) o el centrocampista Lucas Torró. Tampoco están disponibles Valentin Rosier ni Iker Benito.

Aun así, el equipo rojillo, con un dibujo de cinco defensas, venderá carísimo cada balón. El duelo, con los nervios ya instalados en el entorno de la cúpula dirigente y en el sevillismo, será un vuelco al corazón en cada acción al límite, en esos duelos hombre a hombre que propicia el ideario de Almeyda. El argentino sigue soñando con horizontes más plácidos, pero ya le urge romper la negatividad con resultados, no sólo con palabras.