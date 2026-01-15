El Sevilla regresa a los entrenamientos con la obsesión de enmendarse en la segunda vuelta

Matías Almeyda y sus jugadores regresan este jueves a los entrenamientos en una semana, otra vez, atípica al tener que jugar el lunes ante el Elche en el Martínez Valero (21:00).

El Sevilla empieza la segunda vuelta del campeonato con la obsesión de enmendarse, puesto que los resultados del último mes han hecho que vuelvan los nervios al ver el descenso a sólo tres puntos. Después de la derrota ante el Celta, la plantilla tuvo una sesión de recuperación el martes, descansó ayer y hoy vuelve a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros a partir de las diez de la mañana.

Almeyda ya ha conocido de primera mano la nueva lesión de Rubén Vargas, al que no podrá tener al menos hasta el mes de marzo después de haber esperado con ansias su recuperación. El foco lo debe centrar ahora Gabriel Suazo, que tuvo su primer contacto con el grupo, aunque de manera parcial, el martes. El chileno recayó de su lesión en el gemelo el 21 de diciembre ante el Real Madrid. Nianzou ya está recuperado como muestra que jugó unos minutos el lunes y Alfon y Azpilicueta siguen fuera del grupo, igual que Marcao, aunque éste está sancionado.

No olvidar que Akor Adams y Ejuke siguen en Marruecos disputando la Copa de África con Nigeria, que se enfrentó este miércoles precisamente a la anfitriona en semifinales.