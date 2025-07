Así ha sido el cruce de declaraciones entre Antonio Cordón y Ángel Haro

Antonio Cordón es, sin duda, uno de los protagonistas del verano en la ciudad de Sevilla. El extremeño se ha convertido en director deportivo del Sevilla Fútbol Club tras el paso de Víctor Orta por la capital hispalense, convirtiéndose de esta forma en una de las piedras angulares sobre las que el conjunto nervionense quiere edificar su futuro. Sin embargo, este movimiento no ha pasado desapercibido en el barrio de Heliópolis. Cabe recordar que el de Granja de Torrehermosa ocupó el mismo puesto en el Real Betis Balompié durante dos temporadas y media, entre junio de 2020 y febrero de 2023, por lo que a la afición verdiblanca no le ha sentado especialmente bien el nuevo movimiento del que fuera trabajador de su club.

La presentación de Cordón en Nervión dejó para el recuerdo la comparativa del combinado blanquirrojo con un "elefante arrodillado" que tiene "la capacidad, con la ayuda de todos los trabajadores, del nuevo staff y los departamentos, echarle la cuerda y que se impulse muy fuerte, para sostenerse sobre las cuatro patas", algo que recordó bastante a su símil entre el conjunto heliopolitano y un "gigante dormido" que buscaba despertar.

Antonio Cordón, en la rueda de prensa de este martes. / Juan Carlos Muñoz

Del taburete al respeto

Hace un par de semanas, durante la presentación de Álvaro Valles con el Real Betis, el presidente Ángel Haro fue cuestionado por el reciente fichaje del que fuera director deportivo verdiblanco por el eterno rival, asegurando que no le había "sorprendido mucho porque ya me habían llegado algunos rumores. Los comentarios hay que tomarlos como son, tampoco es mi guerra". Sobre la comparación entre el cuadro blanquirrojo con un paquidermo, el directivo heliopolitano reconoció no que le había llegado "algún comentario de un elefante en un taburete y cosas de este tipo, de cómo trabaja un presidente o no. Ni Fernando Roig ni yo estamos preocupados por ese tipo de comentarios de una persona que ya no está con nosotros, y como comprenderéis, no puedo desearle suerte".

Aprovechando la presentación de Matías Almeyda con el Sevilla Fútbol Club, se buscó una réplica por parte de Antonio Cordón, que respondió con sinceridad no tener "ninguna opinión porque no he visto qué dijo Ángel. No me había llegado nada. No me pongo a mirar lo que dicen los presidentes de los demás clubes. Todo mi respeto para un presidente y lo que pueda decir, pero yo no opino". El director deportivo sevillista dejó claro que se encuentra centrado en su trabajo, tanto es así que reconoce apenas haber salido debido a su obsesión con dar su mejor versión en la entidad blanquirroja.

Antonio Cordón, en un momento de la presentación de Abner como bético. / Juan Carlos Muñoz

Los caminos de Antonio Cordón y el Real Betis Balompié se separaron hace tiempo, volviéndose a cruzar aunque de forma opuesta. Ahora, mientras el conjunto verdiblanco goza de un buen momento en lo económico y deportivo, el extremeño deberá luchar contra viento y marea para devolver al Sevilla Fútbol Club a los puestos europeos en los que había situado su campamento base durante el inicio de este siglo XXI.