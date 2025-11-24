Suazo: "Hemos sido superiores"

El defensa del Sevilla Gabriel Suazo ha reconocido después de perder contra el Espanyol en el RCDE Stadium que el equipo se va "muy triste" ya que, en su opinión, fueron "superiores" al anfitrión.

El chileno ha explicado que el Espanyol "ha jugado bien y ha hecho un buen fútbol" y a su equipo no le "alcanzó" para superar al rival en el marcador: "Al final el fútbol son detalles y en eso tenemos que mejorar y crecer".

Por aspectos puntuales, ha concretado Suazo, el Sevilla ha perdido "puntos importantes". Preguntado por estos detalles, el futbolista ha comentado que en el segundo tiempo el Espanyol "ha empezado un poco mejor que nosotros".

El Sevilla, según ha comentado, debe ser "más firme" en estas situaciones. La puntería ha sido otro aspecto clave: "Creamos muchas ocasiones de gol, pero nos faltó concretar. Debemos seguir creciendo y peleando".