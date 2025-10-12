Susto de Akor Adams con un aterrizaje de emergencia y titularidad de Vlachodimos

Las jornadas internacionales durante los parones de selecciones suelen deparar motivos de alegrías, pero también de inquietud. El llamado virus FIFA tiene mil formas de atacar y una atañe a los largos traslados en avión de los futbolistas. En un de ellos, el susto fue para la selección de Nigeria y su flamante debutante, Akor Adams, que hizo el gol que a la postre fue el del triunfo en el partido que disputó el viernes en Sudáfrica.

En el viaje de vuelta tras el partido contra Lesoto a domicilio el viernes, el avión que trasladaba a la selección de Nigeria el sábado tuvo que solicitar un aterrizaje de emergencia a mitad de camino, en Angola. La aeronave sufrió un impacto posiblemente de un ave y se fracturó uno de los parabrisas delanteros de la cabina de pilotaje, lo que provocó el aterrizaje de emergencia, aunque el pasaje apenas se inquietó por esta inesperada contingencia. La selección de Nigeria pernoctó en Angola y este domingo voló ya a su país de origen sin problemas.

Nigeria aún tiene que jugar un partido trascendental para la clasificación al Mundial 2026, precisamente recibiendo en casa al líder de su grupo, Benín, que tiene 17 puntos por los 14 de las Súper Águilas, que están en tercera posición.

La noticia positiva de la jornada de este domingo fue la titularidad, tan esperada, de Vlachodimos en el partido de Grecia. Tras las dudas que ofreció Tzolakis en la derrota frente a Escocia (3-0), el seleccionador Ivan Jovanovic ha decidido premiar el gran estado de forma del meta del Sevilla, que se ha hecho con la titularidad en Nervión a base de grandes intervenciones, y le ha dado la titularidad en el encuentro que disputan los helenos en Dinamarca. Un partido muy importante para reaccionar tras dos derrotas seguidas en el camino hacia el Mundial