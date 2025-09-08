Turno para las presentaciones y galones de '10' para Alexis Sánchez

Semana de presentaciones en el Sevilla antes de iniciar una fase del calendario que puede ser trascendental. Los cuatro últimos fichajes, confirmados sobre el cierre del mercado, pasarán por la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán para ser presentados de forma oficial. El acto protocolario se ha dividido en tres jornadas y el club les ha dado prioridad a los dos fichajes más mediáticos.

Este lunes a las 18:00 será el primer turno para Azpilicueta en solitario. La misma circunstancia se dará para Alexis Sánchez, pero el martes a las 13:30 de la tarde. El comité de dirección ha querido separarlos de las presentaciones de Batista Mendy y Fabio Cardoso, a los que les llegará el turno el miércoles a las 12:00. Tras sus declaraciones llegará el balance de José María del Nido Carrasco.

El club, en sintonía con el departamento de comunicación, ha querido darle su sitio así a cada jugador. La comparecencia del presidente, tan esperada en un ambiente más crispado aún tras el desarrollo de Fieles de Nervión, habría opacado los actos de Azpilicueta y Alexis. El chileno llevará el dorsal 10. Lo hereda de Suso. Es una forma de darle galones, aunque deberá ganárselos en el campo.

Alexis Sánchez muestra el dorsal '10' tras su primer entrenamiento en Sevilla. / Sevilla FC

Azpilicueta está llamado a ser otro puntal de la plantilla y lucirá el dorsal 3 que dejó Pedrosa tras su cesión al Elche, aunque el navarro no es lateral izquierdo específico. Y en cuanto a los otros fichajes la relación es esta: Vlachodimos toma el dorsal 1 de Álvaro Fernández, quien pasa al 25; Suazo lucirá el 12 que tuvo Lokonga; Alfon hereda el 17 de Saúl; Batista Mendy será el 19 que usaron Acuña y Valentín Barco; y Fabio Cardoso toma el 15 que deja libre Akor Adams tras hacerse con el 9. Mientras que Ramón Martínez, inscrito entre los 25 por no ser ya un sub 23, lucirá el 22 que perteneció a Badé.

Listado de dorsales del Sevilla 25-26