Las urgencias por inscribir y fichar ponen el foco en... Dodi Lukébakio

Para el director de fútbol profesional del Sevilla, Antonio Cordón, el tiempo corre y corre aún más rápido que para el equipo que afronta el tramo final de un partido con un gol de desventaja en el marcador. Ya son sólo seis los días que tiene por delante para intentar cumplir su plan deportivo y complacer a su entrenador, Matías Almeyda. Empieza a ser una quimera que lo logre al cien por cien.

Este martes, el día de la amarga digestión del cero de seis en la Liga, tampoco se concretó ninguna venta, una llave necesaria para ir inscribiendo en LaLiga a los tres fichajes, Alfon, Gabriel Suazo y Odysseas Vlachodimos.

Juanlu Sánchez sigue siendo la opción más factible para que el Sevilla obtenga esos ingresos que le permitan inscribir. El Nápoles, de hecho, confía en cerrar definitivamente un acuerdo que la semana pasada parecía más maduro de lo que en realidad estaba a los ojos del hermético Cordón, que sigue enrocado en pedir 20 millones de euros por el internacional sub 21 y campeón olímpico.

El vigente campeón de la Serie A italiana aparcó las negociaciones para centrarse en reforzar la delantera por la lesión de Lukaku –el elegido es el danés Rasmus Hojlund, del Manchester United– y desde Italia aseguran que volverá a la carga para terminar de cerrar el acuerdo por Juanlu en este esprint final que acabará el próximo lunes 1 de septiembre.

Curiosamente, el nombre de Juanlu ha sido vinculado a la otra operación de venta que tiene más visos de cristalizar en el club de Nervión, la de Dodi Lukébakio y el Milan. El secretario técnico del club rossonero, Geoffrey Moncada, estuvo en el Ramón Sánchez-Pizjuán para ver el Sevilla-Getafe, donde el extremo belga no cuajó ni mucho menos un buen partido, todo lo contrario que Juanlu, el único que respondió de veras a Almeyda en la hierba.

Moncada mantuvo una reunión con Del Nido Carrasco y Cordón este martes en la que se puso sobre la mesa el nombre de Lukébakio, pero también el del canterano portador del mítico dorsal 16. El Como de Cesc Fábregas, sin duda uno de los grandes protagonistas del mercado estival, apuesta ahora fuerte por hacerse con el lateral derecho milanista Álex Jiménez, y en esa ecuación entra la opción de que Juanlu sea su relevo. Los medios italianos se han hecho eco de una noticia alimentada por esa doble vertiente milanesa y napolitana.

Mientras otras posibilidades de venta se enfrían (José Ángel Carmona se niega a aceptar la oferta del Nottingham Forest y el Samsunspor turco no llega de verdad a por Iheanacho), en el Sevilla se resignan a agarrarse a su jugador franquicia para empezar a solucionar el complicadísimo rompecabezas.

Lukébakio salió tocado del partido ante el Getafe. Ayer acudió a la clínica a hacerse unas pruebas y ya la salida el belga, que sufre un edema en el sóleo derecho, fue cuestionado acerca de su presencia en el encuentro ante el Girona del sábado a las siete y media de la tarde. Se mostró confiado en estar en Montilivi, donde fue decisivo el año pasado. Pero dejó en el aire su futuro en la entidad hispalense: “Vamos a ver...”.