Un vídeo filtrado muestra momentos de tensión durante la Junta del Sevilla

La Junta General Extraordinaria de Accionistas del Sevilla Fútbol Club volvió a resultar un sainete inútil. José María del Nido Benavente no pudo votar con la totalidad de sus acciones, viendo además a los que fueran sus socios, el grupo 777 Partners conocidos como 'Los americanos', alinear su voto con los actuales dirigentes. El Consejo de Administración volvió a sacarse de la manga un as para que el expresidente de la entidad hispalense volviera a quedarse como estaba, alegando que este no había presentado un documento al Consejo Superior de Deportes que le permitiera recuperar el sillón presidencial.

Desde el momento en el que José María del Nido Carrasco anunció que su padre no podría votar con todas sus acciones, los presentes comenzaron a abuchear e increpar al máximo responsable del club hispalense, algo que pudo escucharse únicamente por la radio oficial de la entidad, ya que el resto de medios de comunicación no tienen permitido reproducir ningún tipo de imágenes ni sonido mientras dure el evento.

Sin embargo, una brecha en la seguridad del mismo permitió a un accionista grabar con su teléfono móvil lo que estaba ocurriendo en el Hotel Los Lebreros. El vídeo, posteado en redes sociales por varias cuentas, muestra el salón en el que se estaba celebrando la Junta y como casi la totalidad de la sala levantaba la voz en contra del presidente del Sevilla, que trataba de mantener la calma ante una situación incómoda más propia de la ficción que de la realidad.

Del "fuera, fuera" al "dimisión", pasando por gritos de "bético"

Como se puede observar en el vídeo, distintos accionistas se levantaron de sus asientos para increpar a José María del Nido Carrasco, que se encontraba hablando en ese instante. Pese a durar poco más de un minuto y medio, se puede apreciar cómo este documento tiene un trabajo de edición, dando a entender que los gritos duraron más de lo que se muestra. Entre el vocerío se puede apreciar claramente cómo los accionistas piden la dimisión del Consejo de Administración, además de acusarlos de "béticos".

Este no fue el único momento tenso que se vivió en el Hotel de Los Lebreros, pues varios aficionados se habían congregado a las puertas antes de que comenzara la Junta para esperar a los protagonistas. Víctor Orta, que llegó y se marchó por la puerta principal, sufrió las vejaciones de los presentes, que le pidieron que dejara su cargo al frente de la dirección deportiva de la entidad.

Con todo lo ocurrido este jueves en la Junta, el Gran Derbi del próximo domingo cobra aún más relevancia si cabe. De sacar un buen resultado en el campo del Real Betis, sería prácticamente la segunda victoria consecutiva para un Consejo de Administración que cada vez tiene más sevillistas en contra, manteniendo además al equipo en la pelea por Europa que no para de complicarse con el paso de los partidos. En caso de perder, la situación seguiría tornándose más tensa en un club que atraviesa el momento más complicado de los últimos 20 años y cuya situación no parece que vaya a mejorar.