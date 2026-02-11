Vlachodimos, un héroe en medio de un desierto

Para un club en la delicada situación económica e institucional en la que se encuentra actualmente el Sevilla va a ser muy difícil retener a un portero como Odysseas Vlachodimos, quien se ha convertido en el héroe del equipo de Matías Almeyda en una temporada muy complicada en la que en cada jornada acaba siendo el jugador más destacado.

La última exhibición del internacional griego el pasado domingo ante el Girona, choque en el que evitó que un punto volase del Sánchez-Pizjuán en el tiempo de descuento al detener el lanzamiento de Stuani de un penalti cometido por Suazo sobre Iván Martín, ha puesto más si cabe el foco en el guardameta cedido el pasado verano al Sevilla por el Newcastle en la que puede decirse que ha sido la mejor gestión de Antonio Cordón desde que es director deportivo del club nervionense.

El gestor extremeño lo tuvo claro desde el primer momento y el tiempo se ha encargado de darle la razón. Decidió sacar como fuese al recién renovado –por dos temporadas– Álvaro Fernández y meter en la nevera al que era titular fijo en la portería sevillista, Örjan Nyland. Un jugador éste que vive una situación complicada ante la presión del seleccionador noruego, que desea que juegue antes del Mundial. El meta sevillista, que no ha encontrado equipo en enero, puede perderse la cita en EEUU, México y Canadá.

Pero mientras esa duda se resuelve, muchos son los sevillistas que reclaman al club que haga lo posible para convencer a Vlachodimos de que debe quedarse en Nervión. Claro que, aparte de al jugador, que tiene ya ofertas muy jugosas, también hay que convencer al club propietario de sus derechos económicos y eso es aún más difícil.

El Newcastle, que pagó por el portero nacido en Stuttgart 23 millones de euros, no incluyó una opción de compra favorable al Sevilla cuando ambas entidades firmaron la cesión hasta el 30 de junio. Y eso es lo único seguro ahora mismo, que Vlachodimos permanecerá en el Sánchez-Pizjuán hasta esa fecha.

El Sevilla ha iniciado contactos con su entorno, pero las espectaculares actuaciones que ha firmado han llamado la atención de muchos grandes clubes que, además, ya conocían una trayectoria que no ha salido de la nada.

Vlachodimos ha manifestado en varias ocasiones su deseo de prolongar más su estancia en Sevilla, una ciudad en la que tanto él como su familia se encuentran muy a gusto, al igual que en un club que lo ha acogido muy bien, pero más allá de eso todo lo que suceda después se escapa de su radio de decisión, puesto que la entidad de los clubes que se están acercando al Newcastle a pedir información hace pensar a cualquiera que el Sevilla no podrá competir con ninguno.

Mientras, el sevillismo, en medio de un desierto de calidad en una plantilla muy limitada, ve ya al jugador heleno como un digno heredero de Bono, el último gran héroe en la portería nervionense que llevó al Sevilla a conquistar los dos últimos títulos de Europa League.

Aunque es difícil de cuantificar, se estima que Vlachodimos le ha hecho sumar al Sevilla al menos unos 6 puntos esta temporadas en actuaciones espectaculares en las victorias ante Rayo, Barça u Osasuna o en los últimos empates frente a Elche y Girona.