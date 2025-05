Wydad-Sevilla: Lo mejor fue el homenaje a Bono (0-1)

El Sevilla, por fin, echó el cierre a una temporada para olvidar -o quizá para no olvidar- con un amistoso en Casablanca que ganó por una acción en la que mediaron la presión de Isaac, la ratonería de Peque y el error del portero local, Benabid, que erró clamorosamente al no despejar una cesión atrás. Fue casi lo único destacable de un Sevilla que tuvo iniciativa en el último tercio de la primera parte y al inicio de la segunda, pero que se mostró de nuevo impotente para salir y tranquilizar el partido una vez se puso 0-1.

Lo mejor del encuentro, se podría decir sin temor a equivocarse, fue el homenaje que el Wydad Athletic le tributó a su ex jugador Bono. El legendario meta ex sevillista saltó al campo junto a su hijo, que llevaba una camiseta del Sevilla, y recibió la ovación de su antigua afición. En el llenísimo graderío además prepararon sendos mensajes. Una pancarta rezaba en español, para que se entendiera bien el tributo en Sevilla: "Aquí nació una estrella y selló su destino". Y posteriormente montaron un mosaico con el rostro del meta y el mensaje "mítico".

Bono recibe junto a su hijo el homenaje del Wydad en el estadio Mohamed V. / Wydad Athletic

En cuanto al partido, el Wydad demostró brío de inicio en su prurito por llegar de la mejor forma posible al próximo Mundial de Clubes, en cuya nueva versión extendida participará el equipo marroquí, que terminó la temporada como tercer clasificado. Ante la animosísima grada local, toda de rojo, los marroquíes pusieron de inicio en aprietos al Sevilla, que reaccionó con sendas ocasiones de Lukébakio y Collado pasada la media hora de juego, momento en el que el partido tomó tono visitante.

Tras el descanso, y con algunos cambios sobre el once inicial, el equipo de Caparrós continuó llevando el peso del partido. Con algunas posesiones largas y alta presión para hostigar la salida marroquí, el Sevilla se adueñó de aquello. Hasta que una presión al lateral de Isaac provocó la cesión atrás de éste, el error de Benabid y el carrerón de Peque para robarle la pelota y marcar a puerta vacía. Era el minuto 50 y con tanto partido por delante el Sevilla ya apenas saldría.

El Wydad no obstante no inquietó mucho salvo en las muchas faltas que pitó el casero árbitro Sabry. Y ya sólo al final pudo lograr el empate con sendos remates en el área de Lorch y Mwalimu. No tuvieron eficacia y el Sevilla salió triunfal de un partido insustancial que no sumó mucho al homenaje previo a Bono, aquel héroe de Colonia y Budapest.