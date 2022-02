Bandas juveniles en España: cuáles son y cómo operan

Los episodios vividos estos días en Madrid, con dos jóvenes muertos y un herido en varias reyertas ha devuelto el debate sobre las bandas juveniles en España. La pandemia había girado el foco durante algunos meses pero la realidad es que el germen social está cimentado y extendiéndose cada vez más por nuestra geografía, según expertos en antropología.

Los Latin Kings, los Ñetas, los Trinitarios y los Dominican Don’t Play (DDP) dominan la escena en estos momentos, pero también existen más bandas juveniles, que desde principios del siglo XXI han ido multiplicando su presencia en nuestro país y también la diversidad de sus miembros y simpatizantes.

Los Blood, los Forty Two y los Crips completan el espectro principal de estas pandillas juveniles que vuelven a salir a las calles, provocando altercados y amenazando con imponer su ley allá por donde vayan.

En cualquier caso, el mapa de las bandas juveniles violentas en España no termina aquí, ni mucho menos. En los últimos años Interior ha localizado cerca de una veintena de grupos en diferentes puntos de la geografía española: Baby King, Bling Bling, One Blood, Master of the Street y Sureños en Mallorca; Bola 8 o The Prestige Family, en Valencia; Black Panther, en Zaragoza; Blood 901, en Pamplona; y Latin Brothers o Trío Latino, en Albacete, son algunos de ellos.

Cómo operan las bandas juveniles

¿Cómo operan y dónde? Hace unos meses ya publicamos el testimonio de dos ex líderes de Latin Kings para terminar con el manido dicho de que una vez ingresas y haces el juramento no se puede salir de estas bandas.

Bandejeros, cabezas o reyes. Pertenecer a una banda juvenil ya no es sinónimo obligatorio de ser migrantes latinoamericanos, como se daba en el pasado. Y tampoco se limita a ser un fenómeno que se da única y exclusivamente en las grandes ciudades (Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao), sino que se han extendido paulatinamente a ciudades de población más reducida.

El catedrático de Antropología, Carles Feixa, afirma en este vídeo que este tipo de bandas se forman a través de una parte delictiva, asociadas en muchas ocasiones al narcotráfico, y que tras el reclutamiento de chicos como 'Pepe' existen factores determinantes como la precariedad laboral, las dificultades de acceso al trabajo y la falta de mediación. Nos encontramos ante chicos muy jóvenes que buscan sentirse acogidos y tener un lenguaje común.