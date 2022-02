-¿Cómo define el impacto de la pandemia Covid en la capacidad de diagnóstico del cáncer?

-El Covid ha impactado muy negativamente en la capacidad de diagnóstico del cáncer por el colapso de las instituciones sanitarias, la ausencia de profesionales dedicados a otras áreas y por el retraso en las visitas a los médicos, las cancelaciones de las revisiones y por todas las demoras asociadas a esta situación de pandemia.

-¿Y en la capacidad de tratamiento?

-En cuanto a medios técnicos, no se han perdido capacidades. Sin embargo, durante ese tiempo de pandemia, el colapso de los hospitales, con todas las camas ocupadas y las UCIS, hizo que no se pudiera operar salvo casos de extrema urgencia, ocasionando retrasos a todos los niveles e impactando negativamente en los enfermos.

-¿A qué niveles de infradiagnóstico ha llevado la pandemia, según sus estimaciones? ¿Supone riesgos? ¿Cuáles?

-Es muy difícil estimar el nivel de infradiagnóstico de la pandemia, pero, evidentemente, esto supone riesgos en tanto a ausencia de diagnóstico de casos nuevos, pérdidas de seguimiento, pérdidas en cuanto a recaídas de tumores, etc. Todo esto supone un detrimento en la calidad de vida de los enfermos y ha podido suponer, aunque eso habrá que estudiarlo con el tiempo, un riesgo para estos pacientes, no solo en cuanto a la patología oncológica, sino también a la patología menos grave a priori, como han podido ser los cálculos urinarios o las infecciones de orina, pues los enfermos han venido a consulta en situaciones muy lamentables en cuanto con infecciones graves, catéteres que se deberían haber quitado calcificados, etc.

-En momentos previos al Covid más de un tercio de los casos de cáncer en hombres son tumores urológicos (próstata, vejiga, riñón y testículo). ¿Ha empeorado la esperanza de supervivencia?

-En cuanto a la esperanza de vida de los pacientes, tendremos que verlo a largo plazo, ya que, probablemente, no haya impactado tanto en ello como lo ha podido hacer en algunas modalidades de tratamiento, pues, en algunos casos de tumores que pueden avanzar más rápidamente, hemos podido llegar más tarde, debido a que los enfermos no estaban citados en las consultas o no podían venir a los hospitales por causa de la pandemia.

-¿Hacia dónde van los avances terapéuticos, a grandes rasgos, en los tumores masculinos más frecuentes?

-Podemos hablar de tecnología y nuevos avances. La tecnología está avanzando a todos los niveles. Hoy en día estamos desarrollando una medicina de precisión, en la que nos centramos en el diagnóstico de enfermedades en fase cada vez más precoz, desde diagnósticos genéticos a tratamientos cada vez menos agresivos. En el cáncer de próstata, por ejemplo, el diagnóstico es cada vez más certero gracias a la biopsia por fusión y, su tratamiento, menos invasivo con la cirugía robótica. En nuestro grupo de Urología vamos a ser pioneros en España al tener los dos sistemas robóticos, tanto Da Vinci como Hugo, que se implantará en las próximas semanas el Hospital Universitario HM Sanchinarro (hospital privado con sede en Madrid), donde desarrollamos nuestra actividad asistencial. De esta manera podemos ofrecer toda clase de tratamientos en cirugía reconstructiva, cirugía oncológica, etc., es decir, en todos y cada uno de los campos. En este momento estamos a la vanguardia tecnológica, lo que nos permite adaptar todos los tratamientos a cada paciente, de modo que, ya no tratamos enfermedades, sino que tratamos, de manera personalizada, la patología de cada uno de nuestros pacientes.