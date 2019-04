Demanda al colegio que obliga a su hijo autista a llevar un chaleco reflectante

La británica Joanne Logan ha denunciado al colegio donde estudia su hijo Charlie, autista, por obligarle a llevar un chaleco reflectante durante el recreo. El propio niño, de siete años, explica en un vídeo que cuando salía al patio del colegio le ponían esa prenda para diferenciarlo del resto de sus compañeros.

