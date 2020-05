El Gobierno se inclina por rechazar la propuesta de Madrid de pasar a la fase 1 de la desescalada

El Gobierno se inclina por rechazar la propuesta de la Comunidad de Madrid de pasar a la fase 1 de la desescalada, según han informado a Efe fuentes próximas al Ejecutivo.

Esa es la principal hipótesis que se mantiene tras recibir la documentación que trasladó este jueves al ministro de Sanidad, Salvador Illa, el consejero de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero.

No obstante, en las próximas horas se prevé un nuevo encuentro telemático entre Illa y Escudero para abordar el asunto y el informe con el que Madrid pretende pasar a la fase 1 de la desescalada el próximo lunes, día 11.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha afirmado este viernes que "los números son evidentes" y "quizá es razonable" que en algunos territorios la desescalada vaya con unos ritmos más lentos.

Madrid acumula el 29% de los casos de toda España y la cifra total de decesos asciende a 8.504, de acuerdo con el Ministerio de Sanidad, que solo refleja los fallecimientos ocurridos en hospitales con PCR positivo o diagnóstico clínico.

A esta cifra hay que agregar 5.876 fallecidos por coronavirus o sospecha de haberlo padecido en residencias de la región contabilizados desde el 8 de marzo, según la última estadística de la Consejería de Políticas Sociales.

Y a este cómputo hay que añadir también 835 decesos en domicilios y 24 en otros lugares, de acuerdo con la Consejería de Sanidad.

De esta forma, la cifra total de fallecimientos en Madrid por coronavirus se eleva a 15.239 -sumando la cifra de Sanidad y las aportadas por la Comunidad de Madrid-.

La polémica ha acompañado a la decisión de la Comunidad de Madrid de cambiar de fase y ha provocado una dimisión, la de la doctora Yolanda Fuentes como directora general de Salud Pública.

Dimisión de la directora de Salud Pública de Madrid

La documentación que la Comunidad de Madrid envió en la noche del jueves para solicitar el paso a la fase 1 de la desescalada contó con el aval del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y no con el de un responsable técnico tras la dimisión de la directora de Salud Pública, Yolanda Fuentes.

Esa carta "a priori iría con la firma de la directora general de Salud Pública", admiten fuentes del Gobierno autonómico, aunque "también la puede escribir el consejero al tener más rango", como finalmente ocurrió ante la negativa de esta médico a avalar el paso a la fase 1.

La Comunidad de Madrid alega en la documentación enviada, que no ha hecho pública, que está preparada para cambiar de fase porque desde abril ha habido un descenso de un 84 % en el número de hospitalizados y de un 64 % en el de ingresados en UCI.

Yolanda Fuentes no estaba de acuerdo con esta solicitud y por eso presentó su dimisión, según confirman a Efe fuentes próximas a la ya ex directora general.

Ayuso dice que se hubiera quedado en la fase cero

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido que ella se hubiera quedado en la fase 0 de la desescalada pero tras reunirse con sectores económicos y disminuir el número de camas UCIs cambió de decisión.

"Yo también hubiera sido la primera que me hubiera quedado esperando pero, es cierto, que también a lo largo de la semana, según me he reuniendo con distintos sectores económicos, que son los que levantan la economía, los que emplean, y viendo también la situación que tenemos con las familias más vulnerables, y viendo que las UCIs las podemos estirar, hay que tomar una decisión", ha declarado en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press.

Según ha indicado, si no se hace nada "por precaución" no van a haber más contagios pero "después el otro problema" que van a tener "es todavía mayor". Ayuso ha trasladado que, para ella, esto está siendo "lo más difícil" porque Madrid "siempre ha ido por delante, con absoluta certeza, diciendo lo que iba a ocurrir, tenía claro los colectivos que iban a pasarlo peor".