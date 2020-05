Media España inicia este lunes la desescalada

No será sonoro, pero este lunes se podrá sentir en media España un suspiro, un grito, de alivio en media España. Entramos en la novena semana de confinamiento, pero éste va a aflojar las tuercas con su pase a la fase 1 en once comunidades al completo -Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra, País Vasco-, en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como en otros territorios del resto de regiones, excepto la Comunidad de Madrid, que permanece al completo, muy propia, en el kilómetro, en la fase 0.

También pasarán a la Fase 1 los habitantes de las provincias de Cuenca y Guadalajara, todas las provincias andaluzas menos Málaga y Granada, 26 zonas básicas de salud de Castilla y León, diez zonas de la Comunidad Valenciana y tres zonas sanitarias de Cataluña.

Los grandes protagonistas en esta fase 1 que estrenan este lunes el 51% de los españoles serán los comercios con una superficie menor de 400 metros, además de las tiendas y las terrazas, que volverán a hacer caja; eso sí con un aforo limitado al 30% y al 50% respectivamente.

Según la orden publicada por el Boletín Oficial del Estado (BOE) el sábado, podrán también reabrir, mediante la utilización de la cita previa, los concesionarios de automoción, las estaciones de inspección técnica de vehículos y los centros de jardinería y viveros de plantas independientemente de su superficie, así como las entidades concesionarias de juego público de ámbito estatal.

Pequeño comercio

Igualmente, en este ámbito, se establecen las condiciones de seguridad e higiene aplicables al abastecimiento de productos alimentarios y de primera necesidad, a través de la red de suministro de venta ambulante, en referencia a los mercadillos. Por tanto, a partir de este lunes tan sólo podrán seguir abriendo los comercios más pequeños y siempre que no estén ubicados dentro de centros comerciales.

Los centros y parques comerciales podrán abrir en la fase 2 de la desescalada que, en las provincias más adelantadas, podría comenzar el 25 de mayo.

La Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (Aecc) ha considerado una “discriminación incomprensible” que deban permanecer cerrados hasta la fase 2 del desconfinamiento porque, según han señalado, estos complejos son “los mejor preparados a la hora de cumplir e implementar las condiciones de seguridad e higiene”.

Las tiendas permitirán la entrada de clientes hasta un máximo del 30% de su aforo, será necesario mantener una distancia de seguridad mínima de dos metros entre clientes y, cuando esto no sea posible, se permitirá únicamente la permanencia de un cliente en la tienda.

Además, se deberá establecer un horario de atención preferente para los mayores de 65 años y los comercios tendrán que ser desinfectados al menos dos veces al día. Hay que destacar que durante la fase 0 los comercios, tanto los que se han lanzado a la apertura como los que no, han intensificado la preparación de todos sus locales.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo publica 12 protocolos para evitar contagios en establecimientos

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha hecho públicos este domingo doce protocolos para reducir el riesgo de contagio por el Covid-19 en los establecimientos y recursos públicos turísticos que abren este lunes.

Desde este momento, están a disposición todas las especificaciones técnicas de restaurantes, hoteles, albergues, campins y ciudades de vacaciones, alojamientos rurales, guías de turismo, campos de golf y museos.

A la mayor brevedad se espera también que estén disponibles las relativas a balnearios, oficinas de información turística, turismo activo y agencias de viaje.

Muchos hoteles no abren

El quiero y no puedo se ha transformado para el sector hotelero en un puedo y no quiero. La mayoría no prevén abrir este lunes sus puertas, a pesar de poder hacerlo, hasta que haya movilidad geográfica, lo que se espera sólo para cuando se entre en la denominada “nueva normalidad”, probablemente a partir del próximo 22 de junio.

Durante la fase 1 se permite la apertura de los hoteles y establecimientos turísticos, aunque queda prohibido el uso de las zonas comunes.

Sin embargo, los desplazamientos, en principio, siguen restringidos a la misma provincia de residencia hasta la fase 3, inclusive, la última antes de pasar a la “nueva normalidad”, en la que se permitirán los viajes interprovinciales.

El secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Ramón Estalella, ha señalado a Efe que, “prácticamente con seguridad”, los establecimientos no abrirán porque no hay posibilidad de movilidad geográfica y, por tanto, de tener clientes.

El puedo y no quiero también se lo van a aplicar los bares y restaurantes en sus terrazas.Aunque algunos ayuntamientos han facilitado la ampliación de éstas y la creación de nuevas, sentarse en una no va a ser tan fácil a partir de este lunes en la España bendecida por la fase 1 porque son muchos los restaurantes y bares que han decidido no abrirlas porque no les salen las cuentas.

Las que abran será a la mitad de su capacidad, con una ocupación máxima de 10 personas por mesa y sin las cartas convencionales, que deberán sustituidas por medios electrónicos, pizarras o carteles.

María José San Román es la presidenta de Mujeres en Gastronomía y propietaria de Monastrell, con una estrella Michelín en Alicante. “Tengo una terraza con 80 plazas, pero no veo claro abrir hasta que no se permita al menos la comunicación entre provincias. Lo otro sería un suicidio”, ha manifestado a Efe en representación del sentir de muchos hosteleros.