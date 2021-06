Nueva terapia nasal más potente contra la Covid-19

Un nuevo anticuerpo IgM, desarrollado para neutralizar el Covid-19, podría incluso crear una protección contra las nuevas cepas de la enfermedad. La investigación ha sido llevada a cabo como una colaboración entre investigadores de The University of Texas Medical Branch en Galveston, la Universidad de Houston, IGM Biosciences y The University of Texas Health Science Center en Houston. El estudio ha sido publicado recientemente en la revista especializada Nature.

Terapia nasal basada en anticuerpos

El doctor Zhiqiang An, director de la Universidad de Texas ha señalado que el motivo de que se desarrolle en pacientes con Covid-19 la enfermedad de forma más grave, e incluso se llegue al fallecimiento, es la alta carga viral en el tracto respiratorio.

De esta manera, los investigadores buscaron crear una terapia nasal pero que estuviera basada en anticuerpos, dado que los anticuerpos generados en la mucosa respiratoria resultan primordiales para luchar contra el SARS-CoV-2. Los investigadores de este estudio han destacado la importancia de los anticuerpos: "los anticuerpos IgM son la primera línea de defensa de la naturaleza contra patógenos como los virus".

Para el especialista, este ensayo era clave para poder enfrentar nuevos obstáculos que deriven de este virus: “el SARS-CoV-2 ha desarrollado mutaciones que comprometen gravemente las funciones neutralizantes de múltiples anticuerpos monoclonales IgG, incluyendo aquellos en ensayos clínicos y que están autorizados como uso de emergencia. Por lo tanto, es urgente desarrollar nuevas terapias de anticuerpos que puedan resolver estos desafíos a los que nos enfrentamos, y estamos muy satisfechos con los datos publicados”.

Robert Welch, catedrático de la universidad de Texas, ha explicado el uso de estos anticuerpos como terapia: “los anticuerpos de la mucosa respiratoria resultan clave para eliminar la infección por SARS-CoV-2 y reducir la transmisión viral y los anticuerpos IgM son la primera defensa natural contra patógenos como los virus”.

De igual manera, estos anticuerpos de tipo IgM, se administran a los pacientes a través de vía intravenosa en cantidades bastante altas. IGM Biosciences, por su parte, será la empresa elegida para desarrollar este nuevo anticuerpo en forma de fármaco. Los anticuerpos de tipo IgM son más potentes que los anticuerpos generales IgG. De hecho, el anticuerpo IGM-6268 es capaz de resistir frente a las variantes de Reino Unido, Brasil, India y Sudáfrica.

El testeo ha sido probado aún en animales, ratones, pero se espera empezar con el testeo en humanos en un período breve de tiempo. Así lo ha confirmado Fred Schwarzer, CEO de IGM Biosciences: "La capacidad de usar potentes anticuerpos neutralizantes IgM contra el SARS-Cov-2 con amplia cobertura frente a las variantes de preocupación y de interés del virus y las mutantes virales resistentes, es una apasionante aplicación de la plataforma IGM".