SpaceX envía a la EEI su primera cápsula diseñada para transportar astronautas

La compañía SpaceX lanzó con éxito desde Cabo Cañaveral (Florida, EEUU) su primera cápsula no tripulada con destino a la Estación Espacial Internacional (EEI) diseñada para transportar personas.

"¡Despega! el siguiente gran salto en un nuevo capítulo de los sistemas de vuelos espaciales humanos de los Estados Unidos ha dejado la plataforma", escribió la NASA en un su cuenta de Twitter, por la que emitió en directo el lanzamiento, que tuvo lugar a las 02:49 hora local.

LIFTOFF! The next big leap in a new chapter of U.S. human spaceflight systems has left the pad. @SpaceX’s #CrewDragon demo flight will be the 1st commercially-built & operated American spacecraft designed for humans to dock at the @Space_Station. Watch: https://t.co/Fm5NQSfAXJ pic.twitter.com/YoiOf67kQL — NASA (@NASA) 2 de marzo de 2019

La cápsula Crew Dragon, una versión mejorada del módulo de carga Dragon, despegó desde la histórica plataforma 39A del complejo de Cabo Cañaveral, la misma del lanzamiento de las misiones lunares del programa Apolo.

"CrewDragon de SpaceX se ha separado de su cohete mientras la nave espacial continúa dirigiéndose a la EEI en su vuelo inaugural", añadió la NASA en un nuevo tuit.

.@SpaceX's #CrewDragon has separated from its rocket as the spacecraft continues to head to the @Space_Station on its debut flight. Tune in and watch live: https://t.co/gjn4a2dZg4 — NASA (@NASA) 2 de marzo de 2019

Vuelo de prueba sin tripulación a bordo

El objetivo de la Demo Mission-1 (DM-1), que es un "vuelo de prueba sin tripulación a bordo", es demostrar la capacidad de SpaceX para viajar de forma "segura y fiable hacia y desde la EEI", como parte del programa de tripulación comercial de la NASA, según la compañía aeroespacial fundada por Elon Musk.

Bajo un contrato con la NASA por el que recibirá 2.600 millones de dólares, el plan de SpaceX en esta primera fase es llevar a cabo un vuelo de prueba sin tripulantes, pero sí suministros a los astronautas que se encuentran en la estación espacial.

Desde 2011, cuando la NASA finalizó el lanzamiento de sus transbordadores, EEUU ha tenido que recurrir a la Soyuz rusa para enviar astronautas a la EEI, un acuerdo por el que pagaba a Moscú unos 80 millones dólares por asiento.

Podría ser el medio para enviar astronautas al espacio

Esta engorrosa situación para una potencia espacial puede cambiar si esta misión va bien, ya que la NASA podría aprobar el uso regular del sistema para el envío de astronautas al espacio.

El administrador de la NASA, Jim Bridestine, afirmó en tuit que este "exitoso lanzamiento acerca otra vez a los astronautas estadounidenses volando en cohetes estadounidense desde suelo estadounidense. Felicitaciones a los equipos de @SpaceX y @NASA por este importante hito en nuestra historia".

Today’s successful launch marks a new chapter in American excellence, getting us closer to once again flying American Astronauts on American rockets from American soil. Congratulations to the @SpaceX and @NASA teams for this major milestone in our nation’s history. #LaunchAmerica pic.twitter.com/Gk8c9EdXNO — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 2 de marzo de 2019

Dentro de la cápsula va un maniquí vestido con traje de astronauta similar al que SpaceX envió al espacio en 2018 sentado en un automóvil deportivo a bordo del cohete Falcon Heavy. El pasajero de esta cápsula ha sido bautizado como Ripley, la heroína de Alien.

"Una nueva era en los vuelos espaciales"

En una rueda de prensa posterior al despegue el administrador de la NASA, Jim Bridenstine, calificó la misión de cinco días como el inicio de "una nueva era en los vuelos espaciales", en la que a través de un "robusto nuevo mercado" se podrán reducir costos e "incrementar accesos en formas que históricamente no han sido posibles". "Es un paso revolucionario en nuestro camino de llevar a los humanos a la Luna, Marte y más allá", dijo.

La Crew Dragon permanecerá acoplada a la estación espacial cinco días, hasta el próximo viernes, día en que comenzará, de madrugada, un viaje de retorno a la Tierra, donde se espera descienda en el Océano Atlántico alrededor de las 14:45 hora española.

Si todo va según lo previsto, en abril próximo SpaceX llevará a cabo un nuevo test de vuelo para probar un sistema de emergencia y, meses más tarde, probablemente en julio, transportará por primera vez a dos astronautas de la NASA a la estación espacial, donde permanecerán dos semanas.

"Mientras se prepara a Dragon para el traslado de seres humanos por primera vez, SpaceX continuará haciendo viajes regulares a la EEI con suministros y carga", señala la compañía aeroespacial, que agregó que en la actualidad la cápsula es la "única nave espacial que puede traer de regreso a la Tierra una gran cantidad de carga".

La Crew Dragon cuenta con sistemas para el soporte de vida de la tripulación, nuevos paneles de control y de diseño de asientos, y un sistema de propulsión que puede usarse en caso de emergencia en el lanzamiento para poner a salvo a la tripulación.

El cohete aterriza con éxito de vuelta

La misión iniciada este sábado incluyó el aterrizaje exitoso de una parte del cohete Falcon 9 en la plataforma Por supuesto que todavía te quiero, situada en el Atlántico, el trigésimo quinto de este tipo que consigue la compañía privada y con los que logra la meta de reutilizarlos.

La puesta en el espacio de la Crew Dragon es un paso más hacia el objetivo de la NASA de vuelos comerciales tripulados, y para la que también se han asociado con Boeing por medio de un contrato que la CNN cifra en 4.200 millones de dólares.