Supersticiones mexicanas sobre el Día de Muertos

La globalización y el cine han hecho que las fiestas pertenecientes a otras culturas y países se conozcan más y mejor. Son varias las supersticiones que existen en la cultura mexicana en un día tan importante para ellos como el Día de Muertos.

Esta tradición es la visión indígena en la que las ánimas de los difuntos realizan un regreso transitorio, vuelven a sus casas en el mundo de los vivos para poder convivir con los familiares y nutrirse de la esencia del alimentos que les ofrece en los altares que tienen puestos en su honor.

Gato negro

Este animal siempre ha estado asociado a la brujería y son muchos los gatos negros que mueren a lo largo del mes de octubre ya que se ofrecen como sacrificio en rituales celebrados para el Día de Muertos

Murciélagos

Esta superstición dice que si el día 31 de octubre, Halloween, hay murciélagos sobre volando tu casa esa vivienda está encantada y el hogar ha sido embrujado.

Los muertos vuelven a casa

La tradición mexicana cree que en este día los difuntos vuelven a casa para celebrar con sus familias y nutrirse de las ofrendas ofrecidas en lo altares. Hay quienes dicen que en ocasiones esto se puede comprobar si hay migas en el suelo o hay menos bebida en los vasos.

No todos los muertos pueden volver

Esta superstición indica que no todos los fallecidos pueden volver a casa el Día de Muertos, aquellos que murieron un mes antes de la fecha de celebración de esta fiesta no se les pone ofrenda porque se considera que no han tenido el tiempo suficiente para pedir permiso para acudir a la celebración.

Arañas en casa

Los mexicanos consideran que si los días previos, entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre los miembros de una familia ven en casa alguna araña, es posible que sea el espíritu de un ser querido.

Visitas al cementerio

Todos los familiares que vayan de visita al cementerio en estos días deberán contener la respiración unos segundos al pisar el interior del cementerio. Así se evitaría soplar el alma de alguna persona que acabe de morir.

¿Cómo se vive en México el Día de Muertos?

En esta celebración, la muerte representa una presencia viva no solo una ausencia; la muerte es un símbolo de vida que se materializa en el altar que ponen los familiares a sus seres queridos fallecidos. Su origen se basa en la armonía de las costumbres y ritos católicos que llevaron los españoles y la conmemoración del día de muertos que realizaban los indígenas previamente. Se trasladó la veneración de los pueblos indígenas hacia sus muertos y lo adaptaron al calendario cristiano. Coincidiendo también con el final del ciclo agrícola del maíz, que es el principal cultivo alimentario del país.

El Día de Muertos se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre ya que esta se divide en categorías: De acuerdo con el calendario católico, el 1 de noviembre corresponde a Todos los Santos, día dedicado a los “muertos chiquitos” o niños, y el día 2 de noviembre a los Fieles Difuntos, es decir, a los adultos.