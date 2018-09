Vuelve El Rubius desde Nueva York

El Rubius, popular youtuber juvenil, ha vuelto con un nuevo vídeo en la plataforma Youtube. Con el hagshtag #PasaportePlayStation, el joven se desplaza a Nueva York para probar el nuevo videojuego de Spiderman.

Ha supuesto una rápida reincorporación a su quehacer si se tiene en cuenta que hace solo cuatro meses este youtubers publicó un vídeo en el que se despedía temporalmente de sus seguidores. "Soy una montaña rusa de emociones, y lo intento tapar siempre con humor", comenzaba para añadir que "últimamente no me estoy encontrando muy bien, me está costando cada vez más sentarme frente a la cámara y grabar vídeos".

Alegaba síntomas de ansiedad, sosteniendo que "cada vez siendo más y más presión, me pongo más nervios, y me cuesta más y más respirar".

La presión recibida debido a los continuos comentarios de sus seguidores fue uno de los motivos que El Rubius señaló como esencial en el nuevo giro que había dado su estado de ánimo. Sin embargo, tranquilizó a sus seguidores asegurando que grabar vídeos para YouTube seguía siendo lo que más le gustaba.