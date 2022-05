¿Qué alternativas hay al aire acondicionado?

El ahorro en el hogar, especialmente en la factura de la luz con las cifras históricas en su precio, sigue siendo una de las principales preocupaciones de la población española. Con la llegada del buen tiempo y la subida de las temperaturas también entra en juego uno de los principales protagonistas del verano: los aires acondicionados.

Estos aparatos son una gran opción para combatir el calor y las temperaturas extremas características de la estación veraniega, pero su uso dispara el recibo de la luz de nuestra vivienda. Por ello, existen alternativas más económicas y de gran eficacia a la instalación del tradicional aparato de aire acondicionado. El portal Vivienda Saludable se hace eco de las mejores opciones así como sus principales características.

Ventiladores

Una de las opciones más económicas y ecológicas respecto a la instalación de aparatos de aires acondicionados son los clásicos ventiladores. Además de tener un precio inicial bastante más bajo que la un aparato de aire acondicionado, dado que en el mercado los puedes encontrar desde 19 euros, también promueven un mayor ahorro energético. El funcionamiento de este aparato no conlleva un enfriamiento del aire, sino que lo que provoca es una corriente refrescante al moverlo. La sensación térmica conseguida puede llegar a ser de entre 4 y 8 grados menos. Además, si los colocas situados justo debajo de una ventana aprovecharán el aire procedente de fuera de la vivienda, aumentando así su efectividad.

Bomba de calor

Es uno de los productos que supone una inversión mayor que el resto de aparatos de la lista, pero sigue siendo uno de los más rentables dado que tiene la capacidad de actuar como calefactor en invierno y como aire acondicionado en verano. Los modelos disponibles parten de un precio inicial de 750 euros y su instalación suele ser similar a la de los aires acondicionados. No obstante, su consumo diario es inferior en comparación con otros electrodomésticos tan utilizados como el microondas o el lavavajillas.

Climatizadores

Los termoventiladores pueden usarse tanto para conseguir una sensación térmica de frío como de calor. Gran parte de los disponibles en el mercado cuentan con un tamaño reducido para que puedan transportarse fácilmente. También disponen de un precio muy reducido, ya que pueden encontrarse desde los 30 euros hasta los 120 euros. Existen climatizadores con sistema antihielo, protección contra el sobrecalentamiento y regulador de temperatura, opciones que no te harán echar de menos ningún aire acondicionado.

Enfriadores de aire

También conocidos como climatizadores evaporativos su funcionamiento es realmente sencillo: a través de su ventilador pasan el aire caliente por un filtro que se encuentra constantemente mojado debido a la bomba de agua incorporada (motivo por el cual se componen de depósito de agua y hielo) para conseguir acelerar la evaporación del agua y lograr una reducción de entre 12 y 16º C. No obstante, cabe destacar que para temperaturas por encima de los 40º C no cuentan con gran eficiencia. A pesar de ello, son muy manejables y cuentan con un bajo consumo y una inversión de entre 100 y 500 euros.