'El Arte de las Estrellas', exposición de Julia de Gabriel sobre el universo pop e 'influencer'

La joven artista sevillana posa su mirada en la rabiosa actualidad de la cultura popera y digital con los nuevos adalides que marcan la pauta como referencias: de Ibai a Rosalía

En su magnífico discurso al recibir el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades Byung Chul-Han se quejaba amargamente de que "las redes sociales también podrían haber sido un medio para el amor y la amistad, pero lo que predomina en ellas es el odio, las fake news y la agresividad. No nos socializan, sino que nos aíslan, nos vuelven agresivos y nos roban la empatía".

No se puede decir eso de Julia de Gabriel Sánchez (Sevilla, 23-05-2002). Así nos lo muestra en su exposición El arte de las estrellas, que se puede ver en Enzeos Studio (Luis Montoto, 143) hasta el 4 de noviembre en horario vespertino. Lo suyo es empatía rosa. El tono elegido para su outfit. Su forma de dar visibilidad a su interior en conexión directa con su mundo, con el mundo. La candidez de un color infantil como arma frente a la alienación del hombre en la civilización actual.

Se trata de una colección de cuadros que se nutren de la actualidad que invade las pantallas de los jóvenes. Como buena hija de su tiempo, Julia de Gabriel pone su pincel al servicio del presente más rabioso en una dicotomía analógico-digital de colores saturados. El pastel de lo digital estalla en esta visión contemporánea que se expone junto al templete de la Cruz del Campo, calle Oriente abajo. Por do sale el sol.

"Para mí, lo más relevante en mi obra es el color saturado, especialmente el rosa, asociado a las emociones más puras y que conectan con mi esencia interior; ello es algo que muestro también en mi forma de vestir, con la que he definido un personaje, cuyos elementos más característicos son los pompones y las gafas de corazones", explica Julia de Gabriel.

El yo como natural expresión en una sociedad que se debate entre lo individual y lo colectivo. Con la exposición ya montada desde el 10 de octubre llegó la tragedia de Sandra Peña, a la que ha sido muy sensible la artista sevillana, que ha realizado un retrato de la adolescente que quiere regalar a la famila para intentar paliar el horrible dolor de su dramática pérdida. Es su forma de decir "todos somos Sandra". De denunciar el acoso escolar, el execrable bullying.

Es la nota trágica que se ha imbricado fatalmente en medio de una exposición artística que estaba enfocada hacia la luz que ilumina la actualidad juvenil. Julia de Gabriel ha retratado a diferentes adalides del panorama pop-digital: Karol G, Ibai Llanos, Abuela de Dragones, Camilo, Arkano… Rosalía.

Referentes de la juventud que han acogido la obra de la sevillana con sus particulares likes tanto digitales como analógicos, como el autógrafo de Rosalía en el retrato que le dedicó Julia de Gabriel. Interacciones necesarias para el reconocimiento de lo individual como nexo imprescindible en una juventud que usa la empatía contra el individualismo atroz y los espurios intereses del ultraliberalismo.