Aumenta el porcentaje de jóvenes que participa en juegos de azar

El 13% de los estudiantes de secundaria jugó en 2025 a juegos de azar on line y el 20,9% lo hizo de forma presencial, lo que supone un aumento del 2,3 y del 2,2%, respectivamente, en comparación con 2023.

En ambas modalidades de juego de azar, los chicos superan ampliamente a las chicas. En 2025, el 20,7% de los hombres jugó on line, frente al 5,3% de las mujeres. En el juego presencial, el 29,5% de los chicos participó, mientras que la cifra entre las chicas fue del 12,3%.

Además, el juego problemático entre estudiantes de 14 a 18 años aumentó en 2025, sobre todo entre los chicos, que pasaron del 6% en 2023 al 8,4%, y entre quienes juegan a juegos de azar on line, donde la prevalencia subió del 23,5 al 27,7%.

Así lo indican los resultados de la Encuesta sobre Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas Secundarias (Estudes) en relación con las adicciones sin sustancia, que ha presentado este lunes el Plan Nacional Sobre Drogas.

El trabajo de campo fue realizado entre el 10 de febrero y el 10 de junio de 2025 en una muestra representativa de 35.256 estudiantes de 14 a 18 años. El objetivo de este informe es conocer la situación actual y la evolución de las adicciones comportamentales en España, en concreto, del juego de azar, el uso problemático de internet y redes sociales, la posible adicción a videojuegos y el uso de pornografía.

En el caso del juego de azar on line las chicas que han jugado lo han hecho al bingo (36,5%) y a la ruleta on line (28%), mientras que los chicos lo han hecho principalmente a la ruleta on line (45%) y a las apuestas deportivas (43,6%). En la modalidad presencial las chicas que han jugado participan más en bingo (32,2%) y loterías (29,3%), mientras que los chicos lo han hecho con mayor frecuencia en ruleta (51,2%) y máquinas de azar (35%).

Tanto on line como de forma presencial, los chicos gastan mayores cantidades de dinero que las chicas. Además, los que juegan on line se gastan más dinero que los que juegan presencialmente. "En el caso de juego on line el 10% de los chicos que ha jugado durante el último año se ha gastado 300 euros en un solo día", ha resaltado la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Xisca Sureda.

El análisis por tipo de juego de azar muestra que el juego de azar tipo III -apuestas deportivas, máquinas de azar, juegos de cartas con dinero o ruleta- presenta una prevalencia de juego problemático entre los jugadores claramente superior (27%) a la observada en otro tipo de juegos.

Uso problemático de internet

El 19,4% de los jóvenes presenta un uso problemático de internet. Según el estudio, de los tres apartados analizados -juego, pornografía e internet- es el único en el que la prevalencia es mayor entre las mujeres (23,4%) que entre los hombres (15,5%).

Asimismo, se reduce en 2,5 puntos porcentuales la prevalencia del uso problemático de internet en las mujeres estudiantes, respecto a 2023. "En estos nuevos datos, observamos una reducción de los dos sexos respecto al anterior estudio. Estos datos hay que analizarlos con mucha cautela", ha apuntado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, quien ha pedido tener en cuenta que se trataba de una fecha cercana a la pandemia.

Respecto a las redes sociales, el 15,3% de los estudiantes presenta un uso problemático, con una prevalencia ligeramente mayor en las chicas (15,7%) frente a los chicos (14,9%).

Por su parte, el uso de videojuegos se mantiene muy extendido entre los estudiantes (84,4%), con una prevalencia significativamente mayor en los chicos (96,8% vs 71,8%). Se estima que un 8,6% de los estudiantes varones podría presentar una posible adicción a videojuegos frente a un 1,8% en el caso de las mujeres.

Disminuye el consumo de pornografía

El consumo de pornografía entre estudiantes de 14 a 18 años disminuyó durante 2025, aunque un 4,1% de los adolescentes presenta un uso problemático, con una prevalencia entre los chicos alcanza el 7,2%, frente al 1% en las chicas.

De este modo, los estudiantes consumieron menos pornografía en comparación con la última edición de la encuesta Estudes de 2023. No obstante, el 66,8% de los jóvenes encuestados declara haber utilizado la pornografía en el último año.

"Tenemos que tener en cuenta que venimos de los años de pandemia y pospandemia. Esto, en cierto modo, supuso un pico en muchos inidadores, por lo que posiblemente necesitaremos dos o tres cortes más para ver si verdaderamente estamos ante un descenso continuado o si simplemente es un espejismo y posteriormente vuelve el crecimiento", ha explicado Padilla.